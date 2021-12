IMSS aplica dosis de refuerzo antiCovid a su personal de la tercera edad

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició la vacunación de refuerzo Covid-19 en personal de salud mayor de 60 años y en trabajadores inmunodeprimidos, sin embargo, aún no se sabe cuándo se vacunará al resto del personal informó su director general Zoé Robledo Aburto.

Entrevistado al término de la Entrega del Premio Estatal del Deporte IMSS 2021, el funcionario señaló que ya comenzó la aplicación de la tercera dosis en personas más vulnerables, en este caso, personal de salud mayor de 60 años, y están a la espera de que el Grupo Técnico Asesor de Vacunación indique qué grupos serán los siguientes en recibir dosis de refuerzo.

"Ya estamos iniciando con las personas que más nos preocupan siempre, que son mayores de 60 años, personal de salud mayor y hay mucho personal mayor de esta edad, incluso atendiendo Covid y que no se fueron aún con los convenios, decidieron quedarse por su propia vocación y está el Grupo Técnico Asesor de Vacunación terminando esa investigación y esa estrategia. En próximos días se dará a conocer algo, pero nos seguimos apegando a lo establecido, avancemos en personal mayor de 60 años y con los inmunodeprimidos, que hay muchos dentro de nuestro personal", comentó.

El director del Seguro Social también comentó que en medio de una pandemia como la de Covid-19 no se pueden descartar nuevas oleadas, pero sí confía que gracias a la vacuna la próxima no sea tan grave como la segunda.

"No se puede descartar una cuarta ola porque la pandemia continúa y las pandemias tienen este comportamiento, ¿Qué creemos que nos va a ayudar? La vacunación, que aunque haya una cuarta ola ésta no implique ni tantos contagios y hospitalizaciones como la segunda. Aún no sabemos si ómicron es más contagiosa o letal en términos de gravedad o si tiene o no inmunidad a las vacunas, estamos todos los días pendientes, no podemos descartar nada porque si algo nos ha enseñado la pandemia es que la incertidumbre gobierna, pero las certezas son la vacuna, la capacidad de pronosticar de una manera más oportuna".

Tras resaltar que a la fecha la ocupación hospitalaria en el instituto es menor a 20%, Robledo Aburto llamó a los mexicanos a no bajar la guardia durante las celebraciones decembrinas.

"De todas las camas, hoy tenemos una ocupación menor a 20% y hay lugares que es menor a 5%, queremos que siga así. Las fiestas decembrinas significan uno de los mayores riesgos de contagio que son reuniones a puertas cerradas, con un elemento adicional de que muchas veces entre familiares se genera una especie de percepción de seguridad porque son personas que se conocen y el virus no respeta eso, entonces si bien la vacuna significa una diferencia en todos los sentidos, debemos seguir cuidándonos", finalizó.