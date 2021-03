IMSS aún no envía a FGR expediente de niño fallecido por desabasto

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que aún no envía a la Fiscalía General de la República (FGR) copia certificada del expediente clínico del menor Evan Omar, cuyos padres afirman que falleció de cáncer debido al desabasto de medicamentos.

A través de un comunicado señaló que únicamente ha informado a la FGR sobre los antecedentes clínicos del niño que obraban en el Expediente Central en la Unidad de Medicina Familiar 43.

"Queda pendiente remitir copia certificada del expediente clínico integrado en el Hospital de Especialidades No. 25 del Centro Médico Nacional (CMN) Noreste, por atención médica de alta especialidad correspondiente al Tercer Nivel", señaló.

"Se recibió requerimiento de la autoridad ministerial, al cual originalmente se brindó atención a través de la remisión de los antecedentes clínicos que obraban en el Expediente Central en la UMF No. 43".

Esto, luego de que EL UNIVERSAL informó que Andrea Rocha, representante legal de Lorena Aguilar, mamá de Evan, acudió a la FGR a dar seguimiento a la denuncia presentada por el homicidio del niño y se le indicó en la Fiscalía Anticorrupción que el IMSS no encontraba el expediente clínico del mismo.

"Esto es muy común y ya me ha pasado antes, lo he dicho que el IMSS casualmente siempre niega su responsabilidad y niega enviar los expedientes clínicos, es más ha asegurado que hay niños, de los que estoy representando, que no están afiliados a pesar de que nosotros hemos presentado números de seguro social, carnets y todo", señaló.

La abogada anunció que emitirá un pronunciamiento sobre la reacción del IMSS a sus declaraciones realizadas este martes al salir de la Fiscalía.