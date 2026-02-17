IMSS-Bienestar inaugura nueva unidad para pacientes quemados

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- El

inauguró la nueva unidad de atención para pacientes quemados en el

de la Ciudad de México, que prevé atender a 300 mil personas.En la conferencia mañanera de la presidentade este martes 17 de febrero en Palacio Nacional, el titular del, destacó la modernización y ampliación de las capacidades quirúrgicas y de cuidados especializados en la red de servicios públicos de la capital del país, además que garantizó el 100% de abasto de medicamentos e insumos.Expuso que esta unidad fortalece lade segundo, tercer e incluso cuarto grado, en un manejo integral, control de infecciones,, injertos cutáneos, rehabilitación temprana: "Y todo, por supuesto, de manera"."Estamos inaugurando un área de recuperación, lo que amplía de manera concreta las capacidades resolutivas de nuestro hospital. Eles hoy unen ladentro dely esta unidad consolida este papel estratégico en la red pública., incorporamos un, adecuamos las áreas críticas para garantizar, incluyendo un área de recuperación especializada con camas hospitalarias destinadas al manejo de estos pacientes con una patología compleja", detalló.