IMSS-Bienestar inaugura nueva unidad para pacientes quemados

Se modernizan quirófanos y se garantiza abasto total de medicamentos para pacientes quemados.

Por El Universal

Febrero 17, 2026 01:20 p.m.
A
IMSS-Bienestar inaugura nueva unidad para pacientes quemados

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- El

IMSS-Bienestar
inauguró la nueva unidad de atención para pacientes quemados en el hospital Rubén Leñero

de la Ciudad de México, que prevé atender a 300 mil personas.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 17 de febrero en Palacio Nacional, el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, destacó la modernización y ampliación de las capacidades quirúrgicas y de cuidados especializados en la red de servicios públicos de la capital del país, además que garantizó el 100% de abasto de medicamentos e insumos.
Expuso que esta unidad fortalece la atención de quemaduras de segundo, tercer e incluso cuarto grado, en un manejo integral, control de infecciones, cirugía reconstructiva, injertos cutáneos, rehabilitación temprana: "Y todo, por supuesto, de manera 100% gratuita".
"Estamos inaugurando un área de recuperación, lo que amplía de manera concreta las capacidades resolutivas de nuestro hospital. El hospital Rubén Leñero es hoy un hospital de referencia en la cirugía de alta complejidad dentro del IMSS-Bienestar y esta unidad consolida este papel estratégico en la red pública.
"Modernizamos quirófanos, incorporamos un nuevo sistema hidrosanitario, adecuamos las áreas críticas para garantizar seguridad clínica, incluyendo un área de recuperación especializada con camas hospitalarias destinadas al manejo de estos pacientes con una patología compleja", detalló.

SLP

