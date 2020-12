IMSS dará estímulos a trabajadores que atienden áreas Covid

Debido al incremento de contagios de Covid-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) firmó un convenio con su sindicato a fin de otorgar estímulos a los profesionales de la salud que atiendan áreas covid.

Uno de los beneficios consistirá en el pago doble del salario por el tiempo que dure la comisión al personal que labora en unidades de atención Covid con ocupación de camas hospitalarias igual o mayor a 50%, además, el personal comisionado podrá disfrutar como días de descanso con goce de sueldo el 24 y 25 de diciembre del 2020.

Otro estímulo serán las vacaciones no disfrutadas para el personal de las categorías médicas y de enfermería que presten sus servicios en hospitales con alta carga de enfermedad, con casos que requieran intubación en tendencia ascendente y ocupación de camas hospitalarias igual o mayor al 50%.

"Este último jalón es no bajar la guardia porque la pandemia aún no termina, y este convenio es un reconocimiento social a una importante profesión, es ser un solo equipo por el bien del pueblo de México", dijo Zoe Robledo Aburto, director general del IMSS.

De esta manera, el Seguro Social busca garantizar la cobertura con personal de la salud para la atención de pacientes Covid-19 de diciembre de 2020 a febrero de 2021, y con ello dar el "último jalón" en la etapa más crítica de la pandemia.

Para ello, el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) firmaron un convenio que otorga beneficios al personal médico y de enfermería que prestan sus servicios en los equipos de respuesta Covid en las unidades médicas reconvertidas para atención de pacientes con esta enfermedad y en unidades temporales Covid del Régimen Ordinario e IMSS-Bienestar.

En el marco de esta firma, el director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo, puntualizó que el "último jalón" consiste en tres puntos que benefician a médicos, enfermeras y todo el personal de salud que hacen que el Seguro Social esté de pie en medio del reto de salud pública más grande en los últimos 100 años.

Por su parte, el secretario general del SNTSS, Arturo Olivares Cerda, subrayó que los estímulos otorgados por el convenio son un acto de justicia social y laboral para mujeres y hombres que actualmente dan la cara para sostener la estabilidad social y la salud en México.

"La batalla contra el Covid-19 no ha terminado; al contrario, se intensifica con mayor fuerza. El país vive un momento crítico. Este convenio busca respaldar y alentar a los trabajadores que apuestan por dar el extra", reiteró.

Destacó que el SNTSS y el Instituto trabajan de la mano buscando en este "último empujón" otorgarle beneficios a los trabajadores que entregan su capacidad y talento para enfrentar la pandemia por el virus SARS-CoV-2.

"Estamos en una zona del combate en la que debemos, con inteligencia, unidad y solidaridad entre todos nosotros, darle a la pandemia un severo golpe que nos permita reducir su peligrosidad", indicó.