IMSS desmiente muerte de bebé por mordedura de serpiente en Oaxaca

Tras una investigación exhaustiva, el IMSS desmiente el fallecimiento de un bebé por mordedura de serpiente en Oaxaca, revelando la verdad detrás de los hechos.

Por El Universal

Septiembre 03, 2025 02:34 p.m.
A
IMSS desmiente muerte de bebé por mordedura de serpiente en Oaxaca

JUXTLAHUACA, Oax. (EL UNIVERSAL).- A través de un escrito, por el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con sede en Tlaxiaco aclaró que el hospital y unidades médicas de Santiago Juxtlahuaca no atendió ningún caso de mordedura de serpiente como circuló en medios de comunicación y redes sociales.

"Durante el transcurso del día de hoy 02 de septiembre del 2025 durante el recorrido en las áreas de urgencias, de hospitalización y demás áreas, no se presentó ningún caso de mordedura de serpiente que demandará la atención médica como se comenta en las redes sociales", señala el escrito.

La aclaración fue hecha por el encargado del Equipo de gestión Oaxaca, quien explica que se investigó con el director médico del Hospital Rural de Santiago Juxtlahuaca, Marco Antonio Martínez Castellano, quien sostuvo que, durante el transcurso del 2 de septiembre, en urgencias, hospitalización y demás áreas, no se presentó ningún paciente con mordedura de serpiente, que demandará atención médica.

En el escrito aclaratorio externa que también se indagó con los supervisores médicos de las zonas 7, 8 y 9, que corresponden a las unidades médicas de las localidades del municipio de Santiago Juxtlahuaca, mismos que reportaron que hasta el momento no se han presentado casos de mordedura.

Y es que este martes, circuló información sobre el fallecimiento de un bebé de tres meses por mordedura de serpiente de cascabel, en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, sin abundar en más datos.

Según la información en las redes sociales y algunos portales de noticias, el bebé de nombre Axel se encontraba acostado en un petate cuando fue mordido en una pierna por una serpiente de cascabel. Enseguida fue traslado a un centro médico, pero perdió la vida presuntamente a causa de un paro cardiorrespiratorio derivado del veneno.

