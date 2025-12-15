logo pulso
IMSS insta a patrones a evitar bajas laborales en diciembre

El IMSS advierte sobre las consecuencias legales y fiscales para empresas que incurren en prácticas irregulares como dar de baja a trabajadores en diciembre y recontratarlos en enero.

Por El Universal

Diciembre 15, 2025 02:34 p.m.
A
IMSS insta a patrones a evitar bajas laborales en diciembre

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERASAL).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo un llamado a los patrones para que eviten la mala práctica de dar de baja a sus empleados en diciembre y recontratarlos en enero, porque impacta negativamente en la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda de las personas trabajadoras afectadas.

Además de que trae consecuencias legales y fiscales para las empresas que incurran en dicha irregularidad.

"El incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social tiene consecuencias legales, las cuales ponen en riesgo las finanzas de las empresas e incluso ocasionan que los patrones enfrenten responsabilidades administrativas y fiscales", señaló el Seguro Social.

Detalló que en enero de este año, 142 mil 398 trabajadores fueron recontratadas por la misma empresa, después de que en diciembre de 2024 fueron dadas de baja.

"El 63% de los puestos de trabajo que se perdieron entre noviembre y diciembre 2024, corresponden a empleos registrados como permanentes. Si bien existen contrataciones temporales legítimas, muchas de las personas trabajadoras dadas de baja en diciembre y recontratadas en enero están registradas por los patrones ante el IMSS como permanentes; por lo que, estas bajas son una práctica totalmente irregular", advirtió.

SLP

El Universal

