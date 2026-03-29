IMSS llama a prevenir accidentes durante Semana Santa en todo México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Ante el incremento de movilidad durante el periodo vacacional de Semana Santa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exhortó a la población a reforzar las medidas de seguridad para prevenir accidentes, los cuales, advirtió, pueden aumentar entre 15 y 20% en esta temporada debido al incremento en el número de viajes, actividades recreativas y reuniones familiares.

IMSS recomendaciones para prevenir accidentes en Semana Santa

En este sentido, José Leonardo López Durán, adscrito a la División de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades, explicó que entre los incidentes más comunes en esta temporada se encuentran los accidentes de tránsito, ahogamientos, incendios, electrocuciones, caídas y atropellamientos, por lo que hizo un llamado a la población para evitar lesiones graves o situaciones que pongan en riesgo la vida.

Para quienes planean viajar por carretera, López Durán recomendó revisar previamente el estado del vehículo, planificar el trayecto, utilizar cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad, así como descansar cada dos horas en trayectos largos.

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Destacó que el uso del cinturón de seguridad y de sistemas de retención infantil es fundamental para reducir la gravedad de lesiones en caso de un accidente y resaltó que su uso debe ser obligatorio para todos los ocupantes del vehículo.

Seguridad en destinos recreativos y en el hogar durante Semana Santa

Adicionalmente, refirió que en destinos recreativos como playas, balnearios y centros vacacionales, los incidentes más frecuentes son ahogamientos, lesiones por objetos punzantes y quemaduras solares, por lo que recomendó supervisar permanentemente a niñas y niños, así como utilizar chalecos salvavidas o flotadores en caso de ser necesario.

Para quienes permanecen en casa durante estas fechas, sugirió revisar instalaciones eléctricas y de gas, evitar sobrecargar contactos y mantener objetos peligrosos fuera del alcance de los menores, ya que en el hogar también se registran incidentes como caídas, incendios o descargas eléctricas.

El especialista enfatizó la necesidad de contar con un botiquín básico de primeros auxilios, que incluya vendas, antisépticos y analgésicos, y ante un accidente mantener la calma, brindar atención inmediata y solicitar ayuda médica si es necesario.

Además, añadió que es indispensable acudir a los servicios de Urgencias del IMSS cuando una persona presente lesiones graves, pérdida de la conciencia o síntomas que pongan en riesgo su vida.

Por ello, precisó que, en sus tres niveles de atención, el IMSS cuenta con personal capacitado en los servicios de Atención Médica Continua o Urgencias para la atención de emergencias.