IMSS niega extravío de expediente de niño Evan

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) negó de manera "terminante" que haya perdido expediente alguno, esto luego de padres de niños con cáncer denunciaron que en el IMSS se perdió el expediente pediátrico del menor de edad Evan, quien supuestamente falleció a cuasa del desabasto de medicinas.

"Afirmar lo contrario no abona al esclarecimiento de los hechos. Se brindó atención médica al menor en diferentes niveles y hasta el momento se ha enviado a la autoridad ministerial lo correspondiente a la atención de Primer Nivel", indicó el Seguro Social.

A través de una tarjeta informativa, el instituto que preside Zoé Robledo Aburto indicó que está pendiente la remisión de la copia certificada del expediente clínico integrado en el Hospital de Especialidades No. 25 del Centro Médico Nacional (CMN) Noreste, por atención médica de alta especialidad correspondiente al Tercer Nivel.

Y aseguró que ambos expedientes se encuentran debidamente resguardados en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 43 y en el Hospital de Especialidades No. 25 CMN Noreste.

"Se recibió requerimiento de la autoridad ministerial, al cual originalmente se brindó atención a través de la remisión de los antecedentes clínicos que obraban en el Expediente Central en la UMF No. 43", externó el IMSS.

Se agregó que el Seguro Social brindará atención inmediata al requerimiento formulado por la autoridad ministerial, con la finalidad de que los hechos sean esclarecidos.