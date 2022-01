IMSS realiza en Puebla la primer procuración multiorgánica de 2022

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó la primera procuración multiorgánica de 2022 en La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Traumatología y Ortopedia en Puebla. Desde el 2019 a la fecha se han logrado un total de 31 donaciones de órganos y tejidos en esta Unidad.

El IMSS resaltó que la intervención se logró gracias a la generosidad de una familia que aceptó donar los órganos de Marimar, mujer de 30 años, quien perdió la vida por un accidente automovilístico al sufrir un traumatismo cráneo encefálico.

Detalló que el hígado fue enviado al Centro Médico Naval de la Ciudad de México y los dos riñones se quedaron en Puebla, en la UMAE Hospital de Especialidades, con ello se salvó la vida de tres personas.

Francisco Morales Flores, director de la unidad médica comentó que el año pasado fue compleja la donación de órganos y tejidos, puesto que presentó una disminución considerable, esto por varias causas como la pandemia y los tabúes que afectan la cultura de la donación; sin embargo, existe una necesidad real ya que hay más 23 mil pacientes en lista de espera que necesitan un órgano o tejido para salvar y mejorar su vida.

A su vez, la coordinadora hospitalaria de donación de órganos y tejidos con fines de trasplantes del HTO, Santa Blanca Mora, reiteró que se debe continuar promoviendo la donación de órganos, difundirlo como un acto humano y de amor necesario para la sociedad mexicana, toda vez que la lista de espera va en aumento.

La donante de origen indígena nahuahablante era originaria de Cuetzalan, Puebla, arqueóloga de profesión quien trabajaba como investigadora en la Universidad Veracruzana y estaba a punto de terminar su maestría, "era una mujer muy valiente que inspiraba a muchas personas por su profesionalismo y entrega", expresó su hermano.

Agregó que la donante estuvo durante 12 años en lista de espera por un trasplante de córneas, pero hoy se convirtió en donadora de órganos.

"Junto con mi familia deseamos que las personas que los reciban vivan la vida con ética y responsabilidad, con el mayor de los respetos a las mujeres indígenas que promuevan el uso de las lenguas originarias y la defensa de los derechos de los animales como lo hizo en vida mi hermana, con este gran regalo se logre dibujarles una gran sonrisa como la que siempre nos traerá su recuerdo", mencionó su hermano.

Finalmente, el hermano de la donante dio lectura en náhuatl al mensaje de despedida de la familia: To suapiltsin, yek melauak tij mits teltasotaj. Nochipa ti mits elnamikiske, uan amoj keman ti mits elkauaske. Nochipa ti yetos itech to yolo. Majkualtsin mis kuentachiwa to tiotsin

Su traducción al español es: Nuestra niña, de verdad te amamos mucho. Siempre te vamos a recordar, jamás te vamos a olvidar. Siempre estarás en nuestros corazones. Que seas bien recibida y cuidada por nuestro Dios.