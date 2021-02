IMSS suspende descuentos a jubilados y pensionados fraudeados en Sonora

El IMSS a través de su Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Sonora, informó de la suspensión de descuentos a jubilados y pensionados de Ciudad Obregón, fraudeados con créditos por parte de financieras que les ofrecían "dinero gratis".

Aempreson aparentemente operaba en: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California y Jalisco, donde afectó a miles de personas.? Extrabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que obtuvieron créditos con entidades financieras en Ciudad Obregón, sujetos de presunto fraude por parte de Aempreson, Impfa y/o Finaporta, y en seguimiento a las diversas acciones emprendidas, el Instituto decidió suspender los descuentos, mientras se realizan las investigaciones administrativa y judicial.

Lo anterior en cumplimiento del acuerdo ACDO.SA2.HCT.151220/362.P.DA del Consejo Técnico del IMSS, mediante el cual instruyó iniciar una investigación administrativa en torno a este hecho.

El IMSS refrendó su posición y compromiso de mantener el diálogo con los afectados y continuar con las líneas de conciliación ya iniciadas.

Lo anterior externó el IMSS en atención a su postura irre4stricta de proteger los intereses de la derechohabiencia.

La CNBV emitió una alerta sobre la financiera que ofrecía "dinero gratis"

En 2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió una alerta sobre la existencia de la empresa denominada Apoyo Emprendedor Sonora. A.C. (Aempreson), que operaba en diversas entidades federativas.

En la ejecución de sus labores de supervisión y vigilancia, la CNBV detectó comportamientos de personas u entidades que, a pesar de no pertenecer al Sistema Financiero Mexicano, contravienen la normatividad financiera que rige en el país.

Por ello, en protección de los intereses del público y en estricto apego a sus facultades, investigó y sancionó dichas conductas infractoras.

"Dicha empresa impulsa a personas, particularmente pensionadas o jubiladas, a solicitar un crédito a una institución financiera, con el beneficio de que la empresa pagará total o parcialmente las deudas que contraigan, a cambio de que el solicitante done la mitad o más de dicho préstamo".

Sobre lo anterior, la CNBV advirtió en su momento que Aempreson no es una entidad financiera y el mecanismo que utiliza para ofrecer "dinero gratis" no está previsto en la legislación financiera, ni cuenta con autorización o registro de ninguna especie por parte de las autoridades financieras mexicanas.

Tampoco está protegido por ningún seguro de depósito, por lo que debe tomarse en cuenta que la persona que obtenga el crédito es la que asume la obligación ante las instituciones financieras y es a quien se le puede requerir por vías legales, el pago de la totalidad del mismo.

De ello que, en caso de incumplimiento de lo ofrecido por Aempreson, cada persona tendrá que reclamar a dicha empresa directamente, en forma independiente al pago del crédito.

"Asimismo, se destaca que el Gobierno Federal no ha canalizado recursos de ninguna especie para la operación de Aempreson, bajo ningún programa de apoyo federal".

La CNBV reafirmó su compromiso de supervisar, vigilar y sancionar cualquier falta a la normatividad aplicable, con el fin de disuadir conductas que contravengan el sano desarrollo del Sistema Financiero Mexicano; buscando un sistema financiero sólido que beneficie a los inversionistas y a las familias mexicanas.

Recomendó al público en general que, antes de contratar algún servicio financiero, consulte si la entidad se encuentra debidamente autorizada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo cual se puede verificar en el Padrón de Entidades Supervisadas de la página https://www.gob.mx/cnbv