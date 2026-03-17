IMSS y ISSSTE contratan más de 12 mil médicos especialistas en 2026

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- Este lunes 16 de marzo, en el

(IMSS), 10 mil 785 médicas y médicos especialistas contratados este año

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: 8 mil 438 para hospitales regionales, zona y subzona; mil 40 en hospitales rurales; 861 de Unidades Médicas Familiares y 446 en Unidades Médicas de Alta Especialidad.Durante lade este martes 17 de marzo,del IMSS, informó que del total, 5 mil 694 son mujeres y 5 mil 91 son hombres."En todos los estados huboque el año pasado. Muchas de estas contrataciones son por vacaciones, pero también porporque se crea un nuevo servicio para", detalló el funcionario.Mencionó que se contrataronde; mil 216 de; 900 de cirugía general; 892 ginecólogos y ginecólogas; 654 de pediatra; 641 de traumatología y ortopedia; así como 158 cardiólogos y 127 nefrólogos.Por su parte,delde los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dio a conocer que contrataronde, 34 subespecialidades y 18 al especialidades."Hay 13 donde se concentran más de las dos terceras partes de las contrataciones que son las siguientes:o medicina familiar, medicina interna cirugía general, urgenciología, traumatología, ginecología, epidemiología, cardiología, nefrología, geriatría, imagenología y urología", mencionó.Destacó que se aumentarán el número de cirugías, con la contratación deen el Instituto: "Igualmente, medicina interna, cirugía general, traumatología, nos ayuda mucho, al igual que imagenología y dos áreas muy sensibles: cardiología y nefrología. En resumen, el ISSSTE amplía el número de especialistas para atender la demanda", dijo.