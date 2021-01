INAH demanda a aseguradora por sismos de 2017

El INAH, aseguró Diego Prieto, cerró el 2020 con todos los compromisos laborales y "con la inmensa mayoría de pendientes de gastos de servicios generales", pero quedó con pasivos "manejables". Además, indicó que si bien hubo un recorte de 700 millones, a lo largo del año fueron beneficiados con una ampliación presupuestal por lo que el presupuesto del 2020 fue de más de 4 mil millones de pesos. E informó que mantienen una demanda en contra de la aseguradora Banorte por "escamotearle al pueblo de México" alrededor de 2 mil millones de pesos.

"El presupuesto modificado quedó en alrededor de 3 mil 200 millones de pesos, pero el INAH incorporó alrededor de 200 millones de pesos por recursos autogenerados gracias al esfuerzo de los trabajadores. Y en los últimos meses del año, gracias a Hacienda y a Cultura, logramos ampliaciones líquidas de alrededor de 740 millones de pesos. El presupuesto modificado quedó en 4 mil 200 millones de pesos. A esto hay que agregar 60 millones de pesos que se obtuvieron en diversas acciones relacionadas con el Proyecto Chapultepec", dijo Diego Prieto en conferencia de prensa.

El funcionario agregó que además contaron con 263 millones de la administración federal, aprobados desde presidencia, para la restauración de bienes muebles e inmuebles que "quedaron desprotegidos" ante la negativa de la aseguradora Banorte para hacerse cargo de las reparaciones de daño que ya habían sido conciliadas.

"De modo que estamos hablando de más de 4 mil 500 millones de pesos ejercidos por el INAH. Por supuesto que en condiciones normales debimos ejercer un poco más, pero quedó demostrado que tiene una comunidad palpitante y solidaria, dispuesta a comprender la situación de los sectores más desfavorecidos", dijo.

Asimismo, informó que ya han restaurado mil 290 de los 2 mil 340 inmuebles afectados por los sismos de 2019, es decir, más del 50%. Y sólo hay 477 inmuebles que no han iniciado trabajos de restauración debido a los estudios que se están realizando. Y aseguró que para este año se atenderán al 100% de los inmuebles y la conclusión total podría darse en 2022. "Es un buen horizonte de trabajo, ya hay luz al final del camino", dijo Prieto.

El funcionario indicó que actualmente hay una demanda en contra de la aseguradora Banorte por desconocer sus compromisos conciliados. "Ya no estamos en negociación, estamos con una demanda que atiende a dos diferencias de interpretación, la primera es sobre la cláusula de renovación automática. El aseguro establece una suma de 3 mil 500 millones por evento, pero señala que la póliza se renueva una vez que se reconoce un evento. Y entendemos que tanto para el sismo del 7, como para el 19, tenemos una suma de 3 mil 500, pero la aseguradora de manera dolosa se esperó al 2019, cuando ya había vencido la prima, que no iban a reconocer dos eventos. De modo que se quedaron sin atender conciliaciones por más de mil 600 millones de pesos. Además, nos agregaron el IVA. Así que son cerca de dos mil millones de pesos los que esta aseguradora le quiere escamotear al pueblo de México", refirió.

Prieto añadió que ante la negativa del Seguro se generó un "hueco" presupuestal de alrededor de 800 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 263, pero queda el resto por aplicar. "El presidente de la República nos ha dicho que con independencia del avance de esta demanda de carácter administrativo y, en un momento dado, de carácter fiscal, tenemos que estar convencidos de que el dinero tendrá que encontrarse y aplicarse. El programa de reconstrucción no terminará hasta que acabemos todo. Iremos gestionando esta cantidad y vamos a llevar a adelante los diferendos de carácter legal que haga que las empresas asuman la solidaridad social", dijo.