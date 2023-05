INAH rechaza colapso de caverna "Dama Blanca" por Tren Maya

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- El director del INAH, Diego Prieto Hernández, rechazó que por los trabajos del Tren Maya haya colapsado la caverna conocida como Dama Blanca en el Tramo 5 Sur de Quintana Roo.

Sin embargo, el antropólogo no informó si se habían rellenado las cuevas aledañas como parte de los trabajos de construcción.

"El lunes pasado me preguntaban sobre un supuesto colapso en una formación cavernosa conocida como cenote o cueva de la Dama Blanca. Ese mismo día se trasladó el equipo de arqueología al sitio y pues no encontramos nada, el elemento está intacto", aseguró.

La semana pasada, EL UNIVERSAL documentó que, pese a que el gobierno federal lo niega, varias cuevas del Tramo 5 Sur que va de Playa del Carmen a Tulum, han sido rellenadas parcialmente cavernas durante las obras, avasallando la selva de ríos subterráneos, cenotes y especies endémicas de flora y fauna.

En un recorrido realizado por el trazo de uno de los proyectos insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, EL UNIVERSAL constató el caso de Dama Blanca y Yorogana, cavernas que se ven sin vegetación y a punto de ser tapadas completamente por las máquinas que realizan trabajos de nivelación del terreno para colocar pilotes, pues ahí se proyecta levantar una estructura elevada para el paso del tren.

Por medio de una imagen, solo de esa caverna, el director del INAH explicó la entrada de la Dama Blanca se observar el abrigo que no tiene ningún problema, la vista interior de la cueva se ve sin alteración y aprecia que el área fue protegida con una cinta naranja para evitar que se aproximaran las maquinarias.

"Por otro lado estamos trabajando con la empresa ICA para trabajar los ajustes, los piboteos, que se requieren, para asegurarnos que no se va a tocar la formación cavernosa", señaló.

En la conferencia de prensa del presidente López Obrador, Prieto Hernández dijo que en los trazos de este tramo se consideran que es una vía elevada.

"El Tramo 5 Sur, el 70% de la vía va elevada para proteger, como se ha dicho antes, todos los elementos de suelo cárstico, de oquedades en el subsuelo, ríos subterráneos y asegura la conservación del patrimonio natural y cultural en esta gran obra de desarrollo y justicia social", mencionó.