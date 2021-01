Inai alerta a usuarios de Whatsapp a revisar política de privacidad

Los usuarios de WhatsApp deberán leer a detalle la política de privacidad y las condiciones de uso de la aplicación, antes de aceptar los nuevos términos y el tratamiento de datos personales, alertó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Cabe recordar que el pasado 4 de enero, la aplicación notificó a los usuarios la actualización de las condiciones del servicio y la política de privacidad de la aplicación y estableció como fecha límite de aceptación el 8 de febrero de 2021.

De aceptar, los usuarios permitirán que WhatsApp comparta datos para que prestadores de servicios tecnológicos como Facebook o terceros puedan tener acceso e inclusive que los contratantes de estos servicios puedan almacenar los datos a través de los servicios prestados; incluso, si el usuario no tiene cuenta de Facebook, la compañía y sus subsidiarias podrán recopilar información de las cuentas, números telefónicos, mensajes e incluso transacciones.

El órgano garante llevó a cabo un análisis de la nueva política de privacidad, del cual se advirtieron los siguientes términos que los usuarios deberán tener presentes al decidir si continúan siendo usuarios.

Por un lado, en el apartado denominado "Información que recopilamos", se establece que WhatsApp podrá recabar información adicional para proporcionar funcionalidades opcionales, sin precisar cuáles son esas funciones y qué tipo de datos serán requeridos.

En "Información que nos proporcionas" se describen los datos que los usuarios deben proporcionar para hacer uso de la aplicación; se detalla que el usuario puede compartir información sobre los números de teléfono de sus contactos y, en caso de usar los servicios de pago, compras u otras transacciones financieras, se establece que WhatsApp tratará información adicional que incluye datos sobre transacciones y cuentas de pagos como el método de pago, detalles del envío y el importe de la transacción.

Y en "Información recopilada automáticamente" se indica que se obtendrán datos y registros sobre el uso del servicio y de las opciones que utiliza como mensajería, llamadas, estados, grupos, empresas o pagos y la foto de perfil. También señala que se recaba información sobre el dispositivo y la conexión, además de que se recopila y hace uso de la información de ubicación del usuario, cuando se hace uso de opciones relacionadas con ese dato.

En tanto en "Información de terceros" se establece cómo se trabaja en conjunto con proveedores externos, servicios de terceros y otras empresas de Facebook. Si bien se señala que WhatsApp recibe y comparte información con otras empresas, no se definen con claridad las medidas de seguridad para proteger la información compartida.

De este análisis, el Inai concluye que "los nuevos términos de la política de privacidad de WhatsApp indican que la plataforma compartirá la información de los usuarios con Facebook y otras aplicaciones, recolectando datos de contactos, la dirección IP o ubicación de quienes la utilizan en ciertas situaciones, lo cual representa un elemento a evaluar por los usuarios al decidir si aceptan y continúan con el uso de la aplicación".

Además, con excepción de las conversaciones realizadas a través de la aplicación, Facebook podrá compartir la información recibida de WhatsApp con otras empresas y crear anuncios personalizados en sus plataformas.

Es importante señalar que los usuarios que no acepten los nuevos términos y condiciones de WhatsApp no podrán seguir haciendo uso de esta aplicación y deberán evaluar el uso de otras aplicaciones o servicios de mensajería disponibles digitalmente.