INAI confía en que la Corte les permita sesionar con 4 integrantes

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sigue vivo y sigue fuerte, aseguró la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atienda la controversia que presentaron para que el pleno pueda sesionar con cuatro integrantes.

"Destaca la decisión de interponer una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, para que culminen estos nombramientos, es una de las vías legales que ya ha adoptado este Instituto para que el Máximo Tribunal nos habilite, y a través de una interpretación conforme, podamos sesionar con cuatro integrantes del Pleno para tomar decisiones válidas y continuar en esta defensa de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales", destacó en un encuentro con estudiantes y académicos de la Universidad Iberoamericana Puebla.

Explicó que el INAI ha sido fundamental para ordenar la apertura de información en diversos casos de corrupción en los que los sujetos obligados habían reservado la información, como en el caso Odebrecht; recordó que se han resuelto más de 175 recursos, revocando o modificando la respuesta en cerca del 70 por ciento de ellos.

"Aprovecharemos esta oportunidad para redoblar esfuerzos y reiterar nuestro compromiso, que es con México, no con los Poderes de la Unión, sí con la Ley, sí con la Constitución, sí con la sociedad, porque fue la sociedad quien dio origen al Instituto y en la medida en que más personas conozcan el por qué resulta fundamental esta Institución, estaremos en mejores condiciones de defenderla hay que defender los derechos de las y los mexicanos, por eso hay que defender al INAI", subrayó.

La Comisionada Presidenta destacó que el INAI no trabaja para ser cómodo y que es un organismo técnico y especializado que emite determinaciones que, en ocasiones, molestan a algunos sujetos obligados, pero que permiten cumplir a cabalidad el compromiso social y constitucional de acceder a la información y proteger los datos personales; dijo que el INAI no actúa en función de intereses políticos o partidistas, sino sociales.

Ibarra Cadena enfatizó que, en la rendición de cuentas, la relación INAI-ciudadanía encuentra una gran oportunidad, pues cuando la institución garantiza el derecho a saber de la gente, las y los mexicanos adquieren insumos informativos que les permiten activar y exigir mecanismos de rendición de cuentas y también exigir otros derechos fundamentales, como la salud y la educación.

"La existencia del INAI, como organismo constitucionalmente autónomo, causa una nueva forma de entender el quehacer gubernamental, en la que son los ciudadanos quienes dan rumbo al Estado y ya no solo prevalece la visión de la clase política, de ahí la relevancia del INAI para la democracia contemporánea", enfatizó.

Finalmente, Ibarra Cadena, mencionó que el valor del INAI también radica en ser un agente que activa mecanismos de control ciudadano sobre el poder público, así como una fuente de insumos informativos que propicia beneficios concretos y cotidianos para las personas, a través de casos o historias de éxito de aprovechamiento del derecho a saber.

En la conferencia estuvieron presentes Lilia Vélez, Directora General Académica de la Universidad Iberoamericana Puebla, así como Roberto Alonso, Coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública; Cuauhtémoc Cruz, académico del Departamento de Humanidades, y Shanik David, responsable del Observatorio Con los Ojos Abiertos de esa casa de estudios.