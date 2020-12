Inai instruye a INE informar sobre datos de credencial de elector

Por instrucción del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), se deben de dar a conocer los diagramas de conexión de cada institución a la que presta el servicio de verificación con huella y datos de credencial de elector, que proporciona el Instituto Nacional Electoral (INE).

La instrucción del Inai se da luego que la información fue requerida por un solicitante, quien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), pidió al INE le entregará los reportes de las instituciones que prestan el servicio de verificación con huella y datos, tecnología que entregaron para conectar los centros de datos enlace y equipo de comunicaciones.

Además, los diagramas de conexión que se requieren en los anexos técnicos y domicilios a los que van los enlaces, incluyendo los casos en los que las conexiones se hagan a un proveedor en el extranjero o en la nube; así como el reporte de consumo mensual por institución del servicio y el estado que guarda los pagos a la fecha.

En respuesta, el organismo electoral entregó un documento denominado "Anexo Técnico que suscriben las Instituciones en el marco del Servicio de Verificación de Datos de la Credencial para Votar"; sin embargo, inconforme con la respuesta, el solicitante presentó ante el Inai un recurso de revisión, mediante el cual manifestó que el sujeto obligado no proporcionó la información completa.

El análisis del caso fue atraído por la ponencia de la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, quien advirtió que si bien el INE entregó parte de la información requerida, faltaron los diagramas de conexión que se requieren en los anexos técnicos, así como los domicilios a los que van los enlaces.

La comisionada puntualizó que durante este año aumentó el riesgo de ser víctima de suplantación de identidad y del tratamiento indebido de datos personales, pues la contingencia sanitaria detonó el avance de las operaciones financieras y comerciales en línea y gobierno electrónico.

"Es imperiosa la colaboración entre las instituciones públicas y privadas para facilitar la prevención de la suplantación de identidad y el uso indebido de los datos personales, de modo, que nuestro país ya no ocupe el octavo lugar a nivel internacional", explicó.

Del Río Venegas señaló que en el Anexo Técnico proporcionado por el INE, se muestra las direcciones postales de los centros de datos, pero no da cuenta de las direcciones postales de los centros de datos de las Instituciones a las que se les presta el servicio y determinó que la información se encuentra incompleta.

Ante lo expuesto, el Pleno del Inai instruyó modificar la respuesta del INE y ordenó realizar una búsqueda de información en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y en la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada, a fin de localizar y entregar la información faltante.