Inai ordena a la UNAM hacer pública tesis y título de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- En su última sesión, previo a quedarse sin quórum para reunirse como pleno por la falta de consejeros, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó ordenar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hacer pública la tesis y el título universitario del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior, al resolver un recurso de revisión interpuesto por un particular, quien solicitó dichos datos, pero que le fueron negados bajo el argumento de ser clasificados.

En la sesión, el comisionado Adrián Alcalá Méndez explicó que tras la solicitud de información, la máxima casa de estudios informó que se trata de información pública y proporcionó un vínculo y los pasos a seguir para poder consultar la tesis de López Obrador; no obstante, en relación con el título profesional, resaltó que al tratarse de información concerniente a la trayectoria académica de una persona física, se actualizó la clasificación de información como "confidencial".

La UNAM argumentó que para hacer público el título, el titulado debe dar su consentimiento; sin embargo, inconforme con la respuesta, el particular interpuso el recurso de revisión.

El comisionado Alcalá puntualizó que tras revisar el caso, se confirmó que ingresando al vínculo electrónico que proporciona la UNAM sí se podía acceder a la tesis del Presidente de la República "por lo que ese agravio resultó totalmente infundado", sin embargo, por lo que hace el título profesional se siguió resguardando la información.

El comisionado detalló que debido a que el título profesional requerido pertenece a un funcionario del más alto rango como el Presidente de la República, "reviste trascendencia social y se debe hacer público para fortalecer la rendición de cuentas".

Así, por unanimidad, el pleno del INAI ordenó a la UNAM, hacer público el título universitario de López Obrador.