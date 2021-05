INAI pide a la Suprema Corte suspender efectos del PANAUT

Como lo anunció en abril pasado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) interpuso el jueves ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Telecomunicaciones, que ordena la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

En el recurso jurídico, que será turnado a uno de los ministros para su análisis, el órgano garante de la transparencia solicita al máximo tribunal de justicia del país suspender los efectos y consecuencias de las reformas a dicha ley realizadas por el Congreso de la Unión.

Para el INAI, 122 millones de usuarios de servicio de telefonía móvil se verían afectados en su derecho a la privacidad, por la obligación de entregar datos personales sensibles al PANAUT, en un sistema que no establece garantías mínimas de seguridad en la información proporcionada.

"Permitir que la reforma surta efectos y que, por tanto, los aproximadamente 122 millones de usuarios de telefonía móvil, entreguen sus datos personales a particulares y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, es una violación que no tiene forma de reparación", advirtió.

Los siete comisionados del INAI advirtieron desde abril que diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que ordena la creación del PANAUT, restringen libertades y garantías de los usuarios establecidas en la Constitución, además de que la entrega de datos personales de usuarios de telefonía móvil hacía autoridades de seguridad no disminuye ciertos delitos, como argumenta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En los próximos días se resolverá si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admite a trámite la acción de inconstitucionalidad del INAI.