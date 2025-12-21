logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Fotogalería

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Inaugura Sheinbaum central eléctrica

Por El Universal

Diciembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Inaugura Sheinbaum central eléctrica

Pedro Escobedo, Qro.- La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que en los gobiernos neoliberales se quiso privatizar a la Comisión Federal de Electricidad, pero ahora se está fortaleciendo.

Durante la inauguración de la Central Ciclo Combinado El Sauz II, a la que nombró Josefa Ortiz Téllez Girón, la Presidenta expresó que quiere mucho a la CFE.

"Toda la vida luchamos porque no se privatizara CFE, ahora que vi trabajar a todas y todos ustedes en estos momentos difíciles de lluvia, me convencí más de la importancia de tener una empresa pública", mencionó.

El gobernador panista Mauricio Kuri agradeció a la Presidenta por el apoyo ante las lluvias pasadas y frente a dos grandes retos en el estado: energía y agua.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En otro evento, la presidenta pidió a las y los estudiantes de preparatoria comprometerse con la patria, con su familia, con la naturaleza y con el prójimo.

Durante la entrega de tarjetas de la beca Benito Juárez en el CBTIS 304 en construcción en El Marqués, Querétaro, Sheinbaum Pardo destacó avances en la creación de nuevos espacios educativos en todo el país.

"Comprométanse con el estudio, y sobre todo comprométanse con su familia, con la naturaleza y con la patria, eso somos las mexicanas y los mexicanos", expresó.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Tráiler impacta a Tren Interoceánico en Chiapas
    Tráiler impacta a Tren Interoceánico en Chiapas

    Tráiler impacta a Tren Interoceánico en Chiapas

    SLP

    El Universal

    Autoridades implementan plan de contingencia tras incidente en cruce ferroviario en Chiapas

    CFE contempla inversión de 140 mil mdp para aumentar capacidad de generación
    CFE contempla inversión de 140 mil mdp para aumentar capacidad de generación

    CFE contempla inversión de 140 mil mdp para aumentar capacidad de generación

    SLP

    El Universal

    Titular de la Secretaría de Energía resalta importancia de inversiones en energía para el país.

    Claudia Sheinbaum inaugura Central Ciclo Combinado El Sauz II en Querétaro
    Claudia Sheinbaum inaugura Central Ciclo Combinado El Sauz II en Querétaro

    Claudia Sheinbaum inaugura Central Ciclo Combinado El Sauz II en Querétaro

    SLP

    El Universal

    Destacada inauguración de la planta ciclo combinado Sauz II por Claudia Sheinbaum

    Familias desalojadas celebran posadas en la calle como acto de resistencia
    Familias desalojadas celebran posadas en la calle como acto de resistencia

    Familias desalojadas celebran posadas en la calle como acto de resistencia

    SLP

    EFE

    Las tradiciones navideñas resisten a la gentrificación y el desalojo en Ciudad de México