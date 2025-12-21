Inaugura Sheinbaum central eléctrica

Pedro Escobedo, Qro.- La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que en los gobiernos neoliberales se quiso privatizar a la Comisión Federal de Electricidad, pero ahora se está fortaleciendo.

Durante la inauguración de la Central Ciclo Combinado El Sauz II, a la que nombró Josefa Ortiz Téllez Girón, la Presidenta expresó que quiere mucho a la CFE.

"Toda la vida luchamos porque no se privatizara CFE, ahora que vi trabajar a todas y todos ustedes en estos momentos difíciles de lluvia, me convencí más de la importancia de tener una empresa pública", mencionó.

El gobernador panista Mauricio Kuri agradeció a la Presidenta por el apoyo ante las lluvias pasadas y frente a dos grandes retos en el estado: energía y agua.

En otro evento, la presidenta pidió a las y los estudiantes de preparatoria comprometerse con la patria, con su familia, con la naturaleza y con el prójimo.

Durante la entrega de tarjetas de la beca Benito Juárez en el CBTIS 304 en construcción en El Marqués, Querétaro, Sheinbaum Pardo destacó avances en la creación de nuevos espacios educativos en todo el país.

"Comprométanse con el estudio, y sobre todo comprométanse con su familia, con la naturaleza y con la patria, eso somos las mexicanas y los mexicanos", expresó.