Inauguran festival de luces navideñas en Monterrey

Monterrey (México), 23 nov (EFE).- Un festival con 200 figuras de luz para celebrar la Navidad fue inaugurado este miércoles en la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, norte de México.

El festival Luztopía, con la temática "Cuento Encantado", abrió su quinta edición en las instalaciones del Parque Fundidora, en la citada ciudad.

El encendido de las más de 200 figuras estuvo a cargo del alcalde de la ciudad, Luis Donaldo Colosio Riojas, así como Federico Clariond, presidente del festival.

"Estas épocas siempre son importantes para recordar lo que más vale, y lo que más vale no son los regalos, no son las posadas, no son las fiestas lo que más vale es precisamente poder tener estos espacios y oportunidades para compartir en familia", dijo durante la apertura el presidente municipal de Monterrey.

Además, resaltó que el festival expone lo que mejor representa la Navidad, que son los buenos momentos al lado de los seres queridos.

"Nos acordamos de lo que es realmente valioso, que es este tiempo que podemos pasar no solamente una vez al año sino todos los días en compañía de la gente que amamos", agregó Colosio.

En su turno, Federico Clariond destacó el trabajo en conjunto del sector de Turismo de Nuevo León para hacer posible este evento que en este 2022 llegó a su quinta edición.

Apuntó que el evento es totalmente familiar y recibe a visitantes de ciudades cercanas como Saltillo, Coahuila.

El festival entregó al Parque Fundidora 50 mil entradas para que se repartan a través de instituciones sin fines de lucro entre las personas de escasos recursos para que disfruten del evento de luces navideñas.

Luztopía estará abierto al público hasta el 8 de enero de 2023 y entre los atractivos con los que cuenta están: más de 200 figuras iluminadas, un castillo multimedia, shows musicales, mercado de artesanías, área de comida, un gran árbol navideño, un muro de los deseos, tótems del conocimiento y playgrounds, entre otras atracciones.