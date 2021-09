Incendian alcaldía y patrulla en Altamirano, Chiapas, tras ceremonia

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., septiembre 16 (EL UNIVERSAL).- Un grupo de pobladores de Altamirano incendió la alcaldía y quemó una patrulla de la policía local, luego de la ceremonia del Grito de Independencia. El alcalde Roberto Pinto Kánter (PVEM) responsabilizó de los hechos a habitantes del ejido Altamirano, mientras que el presidente del comisariado ejidal, René Sántiz Espinosa, se deslindó de los señalamientos.

Pintor Kánter informó que posterior a la ceremonia cívica acudió un grupo "de vándalos del ejido Altamirano, hijos de ejidatarios, y destruyeron completamente nuestro ayuntamiento". "Saquearon y robaron computadoras, muebles, sillones y hasta la propia bandera. No sólo destruyeron la presidencia municipal, sino que quemaron la única patrulla que nos quedaba", detalló la autoridad municipal en un video. Ante esos hechos, pidió al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y al fiscal general, Olaf Gómez Hernández, "que se haga algo, que se actúe".

"No podemos quedarnos de brazos cruzados ni caer en la intolerancia, o permitir que sigan dañando la integridad de la gente", agregó Pinto Kánter. Argumentó que no es posible que terceras personas infrinjan la ley o interrumpan los actos protocolarios.

El alcalde expuso que en el acto de Grito de Independencia "que dimos puntualmente, como lo teníamos anunciado a las 22:00 horas, llegó un grupo de vándalos" a causar daños al inmueble y el vehículo. La esposa de Pinto Kánter, Gabriela Roque Tipacamú, lo relevará en la presidencia municipal a partir de próximo primero de octubre. Por su parte, el presidente del comisariado, Sántiz Espinosa, deslindó al ejido de los hechos violentos y aseguró que desconocen quién cometió las acciones vandálicas porque "fueron pocas las personas que lo hicieron".

En un video afirmó que el alcalde había comunicado horas antes que suspendería la ceremonia del Grito de Independencia, por tanto, no sabían "el motivo por el cual en su momento lo hizo". Sostuvo que no son los responsables de esos hechos. Dijo que tuvieron una reunión ejidal, pero no programaron acciones vandálicas y que desconocían "el origen de esos grupos".

Otros ejidatarios aseguraron que los autores del incendio de la alcaldía podrían ser "gentes pagadas", ya que en la asamblea ejidal, realizada la tarde del miércoles, se convino que no habría provocaciones.

Horas previas a los hechos violentos, las autoridades ejidales denunciaron en un comunicado que en Altamirano existe "ingobernabilidad, porque durante 9 años ha gobernado Roberto Pinto Kánter, quien ha demostrado apatía hacia los campesino y ejidatarios".

Los problemas, sostuvieron, "han empeorado cada día porque el mismo presidente municipal es quien dirige a dos grupos de mototaxitas integrados por un promedio de 75 personas, que han causado actos vandálicos, secuestros, asaltos y actividades de narcomenudeo".