Incendio acaba con histórico edificio construido en 1907 en Cananea

CANANEA, Son., julio 16 (EL UNIVERSAL).- La madrugada de este domingo 16 de julio se originó un incendio que acabó con un edificio histórico construido en 1907, el cual albergó por años el banco Banrural.

El siniestro inició alrededor de las 4:00 horas en el inmueble ubicado en la avenida Juárez, contraesquina del Palacio Municipal.

El alcalde Eduardo Quiroga informó: "esta madrugada hemos sido testigos del devastador incendio que ha consumido el histórico edificio del Banrural, un lugar que guardaba más de 100 años de historia".

"Desde hace tiempo, he enfatizado la importancia de atender los edificios abandonados y que sean rescatados, este trágico suceso es una dolorosa muestra de lo que puede ocurrir si no actuamos a tiempo".

Hizo un llamado enérgico a todos los entes responsables para que escuchen las voces y tomen medidas urgentes.

"No podemos permitir que más edificaciones históricas caigan en el abandono y corran el riesgo de sufrir el mismo destino que el Banrural. Estos lugares son tesoros que merecen ser conservados y aprovechados en beneficio de nuestra comunidad", externó el presidente municipal.

Por su parte, el cuerpo de bomberos informó que tras 12 horas de labor lograron sofocar el fuego.

Calificaron como labor titánica el esfuerzo por apagar el siniestro.

Agradecieron el apoyo a otras instituciones de servicio como policías Cruz Roja, Protección Civil, brigada de Buenavista del Cobre de Grupo México, Comisión Federal de Electricidad (CFE), y pipas de particulares que abastecieron de agua.

"Sólo nos queda agradecer a todos y a los vecinos que nos apoyaron de igual forma con alimentación e hidratación para nuestro personal. Seguimos al servicio de nuestra comunidad", indicó el cuerpo de bomberos de Cananea.