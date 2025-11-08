Incendio de pipa en autopista México-Puebla provoca cierre de vialidad
El conductor de una pipa se volcó y la unidad comenzó a incendiarse en la autopista México-Puebla, generando cierre de tráfico en CDMX.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- El conductor de una pipa se volcó y la unidad comenzó a incendiarse cuando circulaba sobre la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 48.
La vialidad se encuentra cerrada en ambos sentidos debido al accidente, registrado en el municipio de Ixtapaluca.
Unidades de emergencia laboran en el lugar, de acuerdo con lo informado por la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos del Estado de México.
Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que por seguridad se cerró el tránsito vehicular desde la Plaza de Cobro San Marcos con desvío hacia Chalco.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Además, CAPUFE señala que en dirección a la Ciudad de México, los automovilistas deberán salir a la altura del kilómetro 63, en el poblado de Río Frío.
Las autoridades no han reportado personas heridas.
no te pierdas estas noticias
Incendio de pipa en autopista México-Puebla provoca cierre de vialidad
El Universal
El conductor de una pipa se volcó y la unidad comenzó a incendiarse en la autopista México-Puebla, generando cierre de tráfico en CDMX.
Claudia Sheinbaum revela nueva estrategia de seguridad presidencial
EFE
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, revela cambios en su seguridad tras agresión.
Abren juicio a agresor de Claudia Sheinbaum por abuso sexual
EFE
Un juez determina abrir juicio a Uriel Rivera por abuso sexual contra Claudia Sheinbaum en CDMX. Caso emblemático de violencia de género.