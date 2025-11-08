logo pulso
Incendio de pipa en autopista México-Puebla provoca cierre de vialidad

El conductor de una pipa se volcó y la unidad comenzó a incendiarse en la autopista México-Puebla, generando cierre de tráfico en CDMX.

Por El Universal

Noviembre 08, 2025 08:37 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- El conductor de una pipa se volcó y la unidad comenzó a incendiarse cuando circulaba sobre la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 48.

La vialidad se encuentra cerrada en ambos sentidos debido al accidente, registrado en el municipio de Ixtapaluca.

Unidades de emergencia laboran en el lugar, de acuerdo con lo informado por la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos del Estado de México.

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que por seguridad se cerró el tránsito vehicular desde la Plaza de Cobro San Marcos con desvío hacia Chalco.

Además, CAPUFE señala que en dirección a la Ciudad de México, los automovilistas deberán salir a la altura del kilómetro 63, en el poblado de Río Frío.

Las autoridades no han reportado personas heridas.

SLP

El Universal

