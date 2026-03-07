logo pulso
Incendio destruye negocios en Oaxaca

Por El Universal

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Oaxaca, Oax.- Hasta 70 establecimientos, como restaurantes, palapas, cabañas y pequeños negocios, se incendiaron la madrugada de hoy viernes en Punta Zicatela, uno de los principales destinos turísticos del estado de Oaxaca; algunos propietarios reportaron pérdidas totales.

El incendio se inició en una de las palapas ubicada sobre la calle principal, en el tramo cercano a la playa de Punta Zicatela del municipio de Santa María Colotepec, y de ahí se extendió a los demás negocios de la zona.

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informó que no se reportan personas lesionadas ni víctimas, y puntualizó que hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro, "por lo que las autoridades competentes realizarán las investigaciones correspondientes para determinar el origen del devastador incendio".

"Autoridades y cuerpos de emergencia continúan con recorridos de verificación en el área para descartar riesgos adicionales y realizar la evaluación de daños", resaltó.

El fuego se propagó rápidamente hacia otras palapas, cabañas y pequeños negocios de la zona, detalló la dependencia lo que dejó pérdidas materiales totales en aproximadamente entre 60 y 70 establecimientos.

