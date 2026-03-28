Incendio en el INM, impune

Ciudad de México.- Organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacan la Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) exigieron verdad completa, justicia pronta e imparcial, reparación integral y el reconocimiento de todas las personas afectadas, al cumplirse tres años del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, del instituto Nacional de Migración (INM), donde fallecieron 40 personas y sobrevivieron 42, sin que al momento haya sentencias firmes ni garantías de no repetición.

Las organizaciones señalaron que, a pesar de la magnitud del caso, continúan abiertos procesos penales sin sentencias firmes contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración, personal de seguridad privada y otros involucrados, lo que refleja —acusaron— una falta de justicia efectiva para las 82 víctimas.

Asimismo, advirtieron que el cumplimiento de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sido parcial, mientras que 15 mujeres sobrevivientes aún no han sido reconocidas formalmente como víctimas, lo que limita su acceso a medidas de reparación.

Recordaron que las personas migrantes se encontraban bajo custodia del Estado mexicano al momento del incendio, por lo que existe una responsabilidad directa e irrenunciable de garantizar su vida, seguridad y acceso a la justicia, lo que no ha sucedido.

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Las organizaciones insistieron en que el hecho no puede entenderse como un evento aislado, sino como consecuencia de una política migratoria basada en la detención, la criminalización y la contención, que —señalaron— propicia violaciones graves a derechos humanos.

"No fue sólo un incendio, fue el resultado de omisiones, negligencia y una política migratoria fallida", enfatizaron las familias y organizaciones acompañantes.

La tarde de este viernes se realizó una misa para recordar la memoria de los 40 migrantes fallecidos en la Estancia Migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Casa del Migrante y la Diócesis de Ciudad Juárez, realizaron una misa en la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, para recordar la memoria de las 40 víctimas y de otros migrantes más que han perdido la vida por su intento para llegar a los Estados Unidos.

En la misa, que fue oficiada por el obispo José Guadalupe Torres Campos, se colocaron los nombres de los 40 migrantes fallecidos frente al altar, así como banderas de sus países de origen, como Guatemala, Venezuela, Colombia, Brasil, entre otros.