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Incendio en plaza comercial de Sinaloa dejó 6 muertos

La tragedia, en centro comercial de Los Mochis, Sinaloa

Por El Universal

Mayo 09, 2026 03:00 a.m.
A
Incendio en plaza comercial de Sinaloa dejó 6 muertos

Culiacán, Sin.- El incendio de la plaza comercial Fiesta Las Palmas, en Los Mochis, dejó un saldo de seis personas fallecidas y 80 heridas, de las cuales solo 18 permanecen hospitalizadas.

Roy Navarrete Cuevas, titular de Protección Civil del Estado dio a conocer que bomberos de Guasave, del Fuerte, Juan José Ríos y de Sonora, así como rescatistas de organizaciones privadas, trabajaron hasta la mañana del viernes para sofocar el intenso fuego en todas las áreas.

La Fiscalía General del Estado, solo tiene confirmados los fallecimientos de seis personas a causa de este accidente en la plaza comercial; una de ellas es del sexo masculino, de nombre Agustín Zazueta Soto, sin que se conozca su edad.

Sobre el resto de las víctimas fatales, se informó que se trata de la señora Estefanía González Parra, su hija, Mirna Morales González, Rosa Amelia Bojórquez Rojo y Martha Bacasegua Aispuro.

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Propietarios de algunos negocios solicitaron que se les permitiera ingresar a sus locales para rescatar parte de sus inventarios. Sin embargo, su petición fue negada, ya que los peritos de la Fiscalía General del Estado ingresaron al inmueble para determinar las causas del incendio.

Los cuerpos de bomberos lucharon por espacio de quince horas para lograr sofocar el fuego que consumió diversas mercancías y colapsó el techo de la Plaza Comercial Fiesta las Palmas, en la ciudad de Los Mochis, y causó la muerte de seis personas, por lo que peritos investigan el origen del siniestro.

Al ser controlado en su totalidad el fuego y enfriar algunas de las áreas comerciales de alimentos y ropa afectadas por el intenso calor que se generó, propietarios de algunos negocios, sobre todo de joyería y otros artículos, solicitaron que se les permitiera ingresar a sus locales para rescatar parte de sus inventarios.

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