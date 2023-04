Incendio forestal en Tejupilco afecta a 300 hectáreas de árboles

A-AA+

TEJUPILCO, Méx., abril 27 (EL UNIVERSAL).- El incendio forestal en el Cerro Mazatepec, en la comunidad de San Gabriel Cuenca, municipio de Tejupilco ha afectado 300 hectáreas de árboles de encino y matorral aproximadamente, además dañó levemente dos casas. Hasta el momento no se han registrado personas lesionadas por el fenómeno y se ha controlado al 80%, informó el noveno batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El siniestro se reportó en el paraje la Cumbre y a la par, la Protectora de Bosques de la entidad (Probosque), informó que el lugar se encuentra entre los límites de los municipios de San Simón de Guerrero y Tejupilco.

Personal del Ejército Mexicano perteneciente al 90 Batallón de Infantería continúa aplicando Plan DN-III-E en su fase de auxilio, para brindar seguridad periférica, acordonamiento del área, reconocimientos de seguridad y brigadas de Sofocación, junto con autoridades estatales.

En el combate participaron un aproximado de 150 combatientes, conformado por ocho brigadas de Probosque con un total de 81 elementos, una brigada de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), con siete elementos, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con 16, Protección Civil estatal, con tres, y del municipio de Tejupilco, con siete elementos, Policías municipales de San Simón de Guerrero, con cuatro elementos, así como dos brigadas comunales con 25 elementos.

Además, cuentan con el apoyo de una Unidad del Grupo de Rescate Aéreo "Relámpagos", dos turbinas, dos pipas de agua de Probosque y tres ambulancias para ofrecer servicios médicos, que afortunadamente no han sido requeridas.

Fue poco antes de las 15:00 horas de este miércoles cuando inició el combate de este siniestro, por lo que de manera inmediata fueron movilizadas las brigadas de Probosque con apoyo de cinco elementos de la Conafor.

En respaldo, se sumaron otras brigadas de Probosque y una comunitaria de San Gabriel Cuentla. Posteriormente, se integraron el resto de las brigadas, así como voluntarios. Hasta pasadas las 20:00 horas, cuando se suspendió el combate debido a las condiciones topográficas.

Este jueves, las brigadas se movilizaron de nuevo al sitio de combate desde las 6:00 horas, para retomar labores de combate a las 7:00 horas. Al corte de las 14:30 horas, se informó que se logró encapsular el incendio a través de brechas cortafuego, con lo que se reporta un 80 por ciento de control.

Se espera que, de no empeorar las condiciones climatológicas y aumentar la velocidad del viento, en las próximas horas se proceda a realizar trabajos de liquidación y levantamiento del polígono para conocer la afectación de este siniestro.

El llamado a la población es para que no obstruyan las vías de comunicación al incendio para que las autoridades de emergencia transiten de forma más ágil, además de permanecer atentos a las indicaciones que pudiera emitir Protección Civil del Estado de México.