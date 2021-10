Incendios, homicidios y explosivos; bares objetivo de la delincuencia

La inseguridad en México ha hecho que nadie esté a salvo en ningún lugar. Incluso ir por una copa en algún bar se ha convertido en una actividad peligrosa pues varios de estos establecimientos han sido víctimas de ataques como incendios, homicidios con arma de fuego e incluso asesinatos con bombas que parecen un regalo.

Estos son los más recientes ataques armados en bares y antros registrados en el territorio nacional.

5.- Seis muertos en Moroleón, Guanajuato

La noche del 6 de agosto, un grupo de hombres armados abrió fuego contra un grupo de personas que se reunían en la cantina La 16, de la colonia Niños Héroes, en Moroleón, Guanajuato. El saldo fue de seis personas muertas en el lugar y cinco heridos.

4.- Regalo bomba en Salamanca, Guanajuato

El 19 de septiembre Mario Alberto Hernández Cárdenas, gerente del restaurante-bar Barra 1604 en Salamanca, Guanajuato, celebraba su cumpleaños. A las 19:15 horas salió junto con Mauricio Salvador Romero, dueño del establecimiento, a recibir un regalo, un paquete con confeti y globos que les quitó la vida.

El supuesto regalo no fue más que una bomba disfrazada en la que no sólo ellos fueron víctimas pues el Sistema Estatal de Seguridad Pública confirmó en su momento que cinco personas más resultaron lesionadas. Uno de ellos fue el motociclista que entregó el artefacto y que, según las autoridades, no sabía el contenido del paquete que llevó al establecimiento ubicado en la Avenida Faja de Oro.

Cuatro días después de lo sucedido, la fiscalía general del Estado (FGE) informó sobre la detención de Georgina "N" y Eduardo "N" que planearon, armaron, transportaron e hicieron explotar el artefacto. Añadió que ambos incurrieron en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. El ataque habría sucedido por tener una discrepancia millonaria con Mauricio Salvador Romero.

3.- En Ixmiquilpan, Hidalgo, ataque deja tres muertos

El 25 de septiembre, en Ixmiquilpan, Hidalgo, un comando armado ingresó al bar Jet Set donde asesinó a tres hombres que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del estado los hechos ocurrieron la mañana de aquel día en que se dio a conocer que un grupo de hombres armados irrumpió en este bar de la colonia La Loma Del Oro en la carretera México-Laredo.

Los sujetos dispararon en repetidas ocasiones en contra de dos hombres que se encontraban al interior, en tanto que en el estacionamiento asesinaron a un tercero.

2.- La famosa discoteca que se hizo cenizas en Acapulco

El pasado 29 de septiembre, la icónica discoteca Baby'O, en Acapulco, Guerrero, fue reducida a cenizas en su interior, luego de que, según videos de cámaras de seguridad, al menos tres personas le prendieron fuego.

Pese a la gravedad de los daños materiales, no hubo pérdidas humanas, en lo que alguna vez fue el centro nocturno predilecto en Acapulco de famosos nacionales e internacionales. De acuerdo con las imágenes, los sujetos entraron al local y rociaron gasolina en la superficie de la discoteca. Todo lo hicieron con calma y soltaron una llama cerca de las escaleras a las 20:44 horas. A la fecha no ha habido ningún detenido por los hechos; sin embargo, en su momento, el dueño del establecimiento negó relación del incendio con amenazas por cobro de piso.

1.- Seis fallecidos en menos de un minuto en Morelia, Michoacán

Eran las 4:30 de la mañana del lunes 18 de octubre cuando una camioneta tipo van se estacionó afuera del bar La Cantina 25, en Morelia, Michoacán para perpetrar un ataque. Del vehículo descendieron dos sujetos, quienes comenzaron a disparar a una veintena de personas que estaban parados afuera del establecimiento. Luego otros atacantes llegaron para rematar a las víctimas. De acuerdo con las cámaras de vigilancia, todo pasó en 59 segundos.

El saldo final fue de seis personas muertas y dos más lesionadas. Entre los muertos la Fiscalía de Michoacán identificó a Juan Ríos Rebollo, originario de Maravatío y quien era conocido por haber hecho fortuna de manera inexplicable. También Jorge "G", chofer de una empresa comercial y el policía estatal Oscar David "M"; ambos con domicilio en Morelia.

Las otras víctimas son Rayner Stward "M", originario de República Dominicana, de 19 años; Christian Jair "C", de 27 años y empleado de seguridad del bar La Cantina 25, así como de Claudio Sánchez un joven estudiante de derecho de 23 años.