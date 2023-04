Inconcebible que opositores avalen reforma a Tribunal, afirma Coparmex

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- Los partidos políticos deben reconocer que será un retroceso el aprobar la reforma para limitar las facultades del Tribunal Electoral, además de que será inconcebible que den la espalda a los ciudadanos a los que apoyaron para manifestar su rechazo al ataque contra los organismos autónomos, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Bajo la consigna el #YoDefiendoAlINE #ElTEPJFNoSeToca #ElTribunalNoSeToca, la Coparmex dijo que los partidos políticos pretenden aprobar esta reforma porque no quieren ser sancionados.

"Es inconcebible que quienes se comprometieron con una moratoria constitucional y se sumaron a las voces que en los últimos meses han manifestado su rechazo al ataque incesante a los organismos autónomos que hacen posible la vida democrática en la nación, hoy propongan y respalden un plan para que, entre otros aspectos, el trabajo en materia de igualdad de género sea exclusivo de los partidos políticos", agregó.

El sindicato patronal hizo un "llamado a los partidos políticos para que se abstengan de realizar modificaciones a la Constitución que afectan principalmente a grupos vulnerables de la sociedad".

Porque es lamentable que "la pretendida transformación tenga por objetivo limitar la actuación del TEPJF en materia de paridad de género y acciones afirmativas para incrementar la participación de las mujeres, personas con discapacidad e indígenas en cargos de elección popular; conquistas que ha logrado la ciudadanía tras años de lucha por la democracia".

Por lo que añadió que rechazan "cualquier reestructura que no ponga al centro los derechos de los ciudadanos, como en este caso... Reiteramos, no es tiempo de reformas de este tipo. Más aún, este cambio no es una señal positiva para los electores cuando está en puerta un proceso tan importante, como el del 2024".