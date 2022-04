Incrementa número de migrantes rescatados en desierto de la frontera

Aun y cuando la frontera con los Estados Unidos está cerrada, cientos de migrantes a diario intentan desafiar a la autoridad y cruzar de manera ilegal por Ciudad Juárez. En la última semana corporaciones en esa frontera han rescatado a migrantes, que en su lucha por cruzar al vecino país se pierden en el desierto o en las calles de la localidad.

El más reciente hecho, ocurrió el lunes 18 de abril, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) rescataron a una mujer y su hija, originarias de Guatemala, ya que se extraviaron al intentar cruzar a la ciudad de El Paso, Texas. La mujer de 24 años identificada como Larisa iba acompañada de su hija de apenas 3 años. Al intentar cruzar de manera ilegal de Ciudad Juárez a El Paso, Texas, se perdió entre los cerros de la colonia Ladrilleras de Juárez. Otra situación similar ocurrió el sábado 16 de abril, donde otra mujer fue rescatada en el desierto cuando buscaba llegar al muro fronterizo y entregarse a autoridades americanas.

A su vez, agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron a un menor de 3 años abandonado en el desierto de Santa Teresa, Nuevo México. En recorridos realizados por EL UNIVERSAL se constató que a diario se entregan personas de origen haitiano, mexicano y centroamericano a los elementos de la Patrulla Fronteriza que cuidan el muro que divide a Ciudad Juárez y El Paso. La mayoría viaja en grupo, en los cuales se puede observar no solo a adultos o jóvenes, sino también a niños que en muchas ocasiones viajan solos.

Enrique Valenzuela, coordinador del Consejo Estatal de Población (Coespo) comentó que se puede confirmar y entender que ha incrementado el número de migrantes que llegan hasta esta frontera, debido a las atenciones y apoyos que ellos llegan a brindar a las personas en movilidad. "Sí hemos detectado un incremento en personas que demandan o requieren algún servicio, así como el arribo de personas que buscan ser canalizadas a espacios humanitarios, ya sea aquí en el Centro de Atención a Migrantes o del grupo BETA, también se puede apreciar que llega más gente", refirió en entrevista con este diario.

Según indicó desde hace dos meses es cuando han comenzado a notar más personas que se acercan a pedir ayuda humanitaria, situación que prevén se incremente aún más el próximo mes que concluye la política del Título 42 en Estados Unidos. "Anticipamos como probable el número de personas que llegan hasta aquí, ahora sí que esperanzados y la verdad es que muchos de ellos engañados creyendo que esto significa que Estados Unidos está abriendo las puertas cuando no es ese el caso, lo que implica es que se les reciba a trámite, pero la autoridad va a valorar en un proceso migratorio si han de ser o no sujetos de algún tipo de protección internacional o asilo", destacó.

Añadió que es necesario que los migrantes esperen información oficial, que no se dejen engañar por bandas de traficantes y personas que lucran con ellos haciéndoles creer que pueden cruzar a los Estados Unidos.