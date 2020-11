Incumple Interjet con la quincena que se comprometió a pagar

La semana pasada, Interjet se comprometió a pagar una de las cuatro quincenas que le debe a sus trabajadores, pero no cumplió.

Hasta ayer, 10 de noviembre, la firma no había cubierto el pago de la quincena prometida y el 15 de este mes suman cinco las quincenas sin pagar, dijo Manuel Fuentes Muñiz, abogado que representa a 900 Trabajadores de confianza de la aerolínea.

"El viernes [6 de noviembre] cerca de las 8 de la noche nos dijeron que en una hora pagaban y así tuvieron a la gente", dijo.

En total, Interjet emplea a 5 mil personas a quienes les adeuda sueldo y prestaciones.

La semana pasada, directivos de Interjet se reunieron en la Secretaría de Gobernación con funcionarios de la Secretaría del Trabajo y miembros de la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México que representa a pilotos, sobrecargos y trabajadores de operaciones, para llegar a un acuerdo.

El propio Alejandro del Valle, presidente ejecutivo de Interjet, se comprometió a pagar una quincena el 6 de noviembre.

En esa reunión, agregó Fuentes, también se prometió una reunión intersecretarial con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y con Aeropuertos y Servicios Auxiliares para negociar el pago de impuestos y de turbosina, pero no se ha concretado.

"La empresa solicitó que el SAT destrabara las cuentas bancarias donde hay dinero y, como los derechos de los trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito, incluso los fiscales, se cubriera el sueldo de los trabajadores", explicó Fuentes.

"Al no responder la empresa, los trabajadores tendrán que tomar acciones legales que puedan llevar a cabo una decisión de embargo sobre los bienes de la empresa para asegurar sus derechos", dijo Fuentes.

Interjet debe más de 3 mil millones de pesos en impuestos y mil 196 millones en turbosina.