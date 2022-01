Indagan agresión contra activista trans en CDMX

La activista y defensora de los derechos de las mujeres trans, Natalia Lane, denunció en redes sociales que fue agredida por un sujeto desconocido en un hotel ubicado sobre la avenida Tlalpan, a la altura de la estación del Metro Portales.

Tras los hechos, amigas y compañeros de la activista pidieron la ayuda de las autoridades de investigación para ubicar y detener a los responsables.

En el ataque, dos empleados del hotel que intervinieron para evitar la agresión también resultaron lesionados, pues el atacante tenía un cuchillo con el que los lesionó en el rostro, pecho y nuca.

Por este hecho, la fiscalía capitalina inició una investigación bajo los protocolos de violencia de género. Informó que se integra la indagatoria por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y lesiones

También refirió que se analizan las cámaras de seguridad de la zona y del C5.

En su cuenta de Facebook, la activista narró lo sucedido, ensangrentada y herida se observa dentro de una ambulancia.

"Tengo una herida en la cara y en la nuca, me siento mal y siento que me voy a desmayar en cualquier momento, Claudia, ayúdame", dijo en el video.

Hasta el mediodía del domingo, autoridades dijeron que Natalia Lane se encontraba fuera de peligro, en observación y bajo observación médica.

Sobre la agresión, la Secretaría de Inclusión y Bienestar del Gobierno capitalino anunció que se trabaja de manera coordinada con diferentes instituciones para detener al responsable, y sobre todo, para evitar más agresiones similares.

La Comisión de los Derechos Humanos local condenó el hecho: "El ataque corresponde al patrón de violencia de género en contra de las mujeres trans que concluye, con mucha frecuencia, en transfeminicidio. No puede pasar por alto que estos hechos de violencia de género suceden en el marco de un encendido clima de discurso de odio en el país, alentado con motivo de planteamientos transfóbicos realizados desde diferentes ámbitos, incluida la arena legislativa federal", destacó el organismo.

A la par, hizo un llamado a eliminar el discurso de odio que alienta actos de extrema violencia de género.