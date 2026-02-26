Indagan dos muertes por sarampión

Ciudad de México.- A dos semanas de que se confirmó la primera muerte por sarampión en la Ciudad de México, están en proceso de estudio dos casos más para determinar si también fueron decesos a causa de esta enfermedad, detalló la secretaria Salud capitalina, Nadine Gasman.

En entrevista, precisó que hasta ahora únicamente se tiene confirmado el deceso de un bebé de tres meses que murió por sarampión en diciembre.

"No se ha notificado ninguna muerte más. En este momento tenemos dos casos que están en proceso de estudio para ver si se confirman o no como casos de muerte por sarampión", dijo.

Gasman señaló que es fácil determinar si una muerte fue por sarampión, cuando el paciente llega, se hace un estudio y se determina que tiene la enfermedad; sin embargo, en estas tres muertes, se trata de casos que llegaron al hospital por otra razón; por ejemplo, neumonía o sepsis (infección generalizada), por lo que se requiere hacer un estudio epidemiológico para determinar la causa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Por eso es que tarda, porque no era evidente en el momento de la muerte, pero por una cuestión epidemiológica", dijo.