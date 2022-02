Indagan homicidio doloso por muerte de cineasta en CDMX

Ciudad de México, 27 feb (EFE).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó este domingo que investiga la muerte del cineasta mexicano Samuel Ríos y Valles como homicidio doloso por disparo de arma de fuego y precisó que el deceso ocurrió la noche del viernes en calles de la capital mexicana.

"La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga la muerte de una persona, por disparo de arma de fuego, en hechos ocurridos en calles de la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez", señaló la dependencia en un comunicado.

Según la FGJCDMX, la agresión contra el director ocurrió alrededor de las 20.30 hora local (02.30 GMT) del pasado viernes cuando Ríos transitaba en su vehículo con otra persona a bordo de una camioneta, tipo Jeep gris, y fueron interceptados por un par de sujetos que habrían intentado asaltarlos.

"Al lugar acudieron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como paramédicos particulares, quienes trasladaron a la víctima a un hospital cercano, donde momentos más tarde falleció", describió la dependencia.

Asimismo, dijo que el nosocomio realizó la notificación médico legal respectiva, por lo que el agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez, inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso.

"Por lo anterior, se ordenó la intervención de elementos de la Policía de Investigación de la FGJCDMX , así como de personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, experto en fotografía, criminalística y química, para llevar a cabo las diligencias necesarias", indicó.

Además, dijo que como parte de los primeros actos de investigación, los agentes llevaron a cabo trabajos de campo para ubicar posibles testigos y analizaron cámaras de videovigilancia del C5, mismas que registraron el paso y ruta del vehículo utilizado por los posibles agresores.

Ríos y Valles era conocido por dirigir los cortometrajes "No me mandes a mí", en 2012, en donde además de director se desempeñó también como guionista, y "Los detalles olvidados", en 2014, en donde narra la historia de un hombre que se cuestiona si debe o no perdonar a su mejor amigo después de su muerte.

En 2021 dio a conocer su primer largometraje, "Los días que no estuve", protagonizado por Martín Altomaro y Ana Valeria Becerril.

También realizó trabajos para varias casas publicitarias, donde dirigió numerosos anuncios para distintas marcas.