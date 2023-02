Indagan si CJNG participó en atentado contra Ciro Gómez Leyva

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Como parte de las investigaciones que la Fiscalía Capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) realizan para esclarecer y sobre todo, ubicar y capturar a los autores intelectuales del periodista Ciro Gómez Leyva, se indaga la participación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en este atentado, esto luego que uno de los detenidos mencionara a esta organización criminal durante una de las audiencias.

Por su parte, el secretario de seguridad ciudadana, Omar García Harfuch, adelantó que, de momento, no se descarta ni una posibilidad y que la investigación continúa, pues si bien han detenido a los autores materiales, le siguen los pasos a los autores intelectuales de entre los que destaca una persona a quien los gatilleros identifican solamente con el mote del "Patrón", supuesto integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

"Uno de los detenidos durante la audiencia hacen alusión o referencia a ese grupo -CJNG- sin embargo, ya con las órdenes de aprehensión continuamos la investigación y así, de acuerdo con las declaraciones, podemos detener a todos los materiales y buscamos ahora a los autores intelectuales", dijo el jefe policiaco en conferencia.

De igual manera se dio a conocer que el "Barth", uno de los detenidos y quien según las investigaciones fue quien accionó el arma de fuego contra el vehículo de Ciro Gómez Leyva, presuntamente asesinó a su cómplice de esta acción, esto para no dejar "cabos sueltos", este hecho ya es investigado pues de momento no se ha logrado establecer la identidad de esta víctima, pero se cree, era el otro motociclista que se observa en las imágenes que se captaron del atentado al periodista.