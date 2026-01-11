Independencia y soberanía no son negociables: CSP

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de las amenazas del presidente Donald Trump de empezar "ataques" en territorio mexicano para combatir a los carteles, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que con Estados Unidos hay coordinación, pero que hay algo que no está en negociación la "independencia y la soberanía" de la patria.

"Lo he dicho nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Somos dos países iguales y platicamos, negociamos, trabajamos, pero hay algo que no está en negociación y esa es la independencia y la soberanía de la patria", aseguró durante una asamblea informativa de los programas del bienestar.

Al recordar cómo llegó la autollamada Cuarta Transformación en el 2018, la mandataria federal recordó que México siempre ha luchado por la independencia y la justicia del pueblo de México.

Señaló que ha México le ha costado alcanzar su independencia, la cual comenzó en 1810 y la consumación de la misma en 1821, posteriormente los liberales mexicanos lucharon contra la invasión francesa y ganaron su segunda independencia.

Después surgió la Revolución Mexicana, "también tuvo que luchar por su independencia en 1914, hubo barcos de Estados Unidos que se apostaron en Veracruz, "las mexicanas y los mexicanos dijimos la independencia es algo fundamental para nuestra paz".

En ese sentido, la titular del Ejecutivo federal señaló que a lo largo de la historia de México ha costado la independencia, pero indicó que esto debe dejarse claro con la relación con los Estados Unidos de Norteamérica.