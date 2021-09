Indígenas y zapatistas denuncian espionaje durante reunión virtual

El Congreso Nacional Indígena–Concejo Indígena de Gobierno (CNI–CIG) denunció infiltración, amenazas y hostigamiento durante una reunión virtual para resolver asuntos de su participación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la "Gira por la Vida" que será en Europa.

La reunión que se prolongó por siete horas por esta razón, fue interrumpida por una voz masculina con acento sudamericano que lanzó mensajes contra el integrante de la comisión Carlos González cuanto trataban el punto de la Campaña por la Verdad y la Justicia junto a "las víctimas de delitos de los malos gobiernos de antes y de ahora".

"Cállate que te van a cancelar", "Cállate Carlos, cállate hijo de puta", "el problema es Carlos" y te vamos a buscar", se escuchó mientras diversos participantes decidieron abandonar la sesión en la plataforma Zoom, mientras la misma voz insistía "sí vámonos, hay que excluir a Carlos» con un volumen mayor que el resto, de acuerdo con la organización.

En el comunicado aclararon que dichos mensajes no provenían de ninguno de los participantes, por lo que establecieron una nueva sesión vía Signal con acceso controlado y comprobación de identidad, pero fue nuevamente fue intervenida por un usuario que acusó a una de las participantes como responsable de la infiltración.

"Es Gaby de Yucatán, se comunicó con el hacker y hackearon a todos», dijo amenazante contra una de las compañeras.

El mismo día, también intervinieron el grupo de Whatsapp de la comisión al cambiar su nombre por "No me voy de", que presuntamente había realizado por un compañero que negó haberlo hecho. Asimismo, unas horas antes de iniciar la reunión, otro compañero, Omar Esparza, recibió seis llamadas con la misma voz que irrumpió en la videoconferencia.

"Condenamos esta infiltración y hostigamiento, de los que hacemos responsables al mal Gobierno y sus sistemas de espionaje e inteligencia, reafirmando que nuestra lucha es por la vida y que el miedo se nos ha cambiado por rabia y rebeldía; y en ella no nos rendimos, ni nos vendemos ni claudicamos. No les tenemos miedo y no daremos un paso atrás en este caminar desde abajo", acusó la organización.