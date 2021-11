Indigna convocatoria para concurso de belleza en Zacatecas; piden solteras y no embarazadas

El ayuntamiento de Villa García ha causado indignación por la convocatoria que emitió para buscar a la reina de la feria regional de ese lugar, en cuyos requisitos hace discriminación y cosificación de las mujeres, ya que exige que las interesadas deben ser solteras, no deben estar embarazadas, nunca haber estado casada ni en unión libre, incluso, hasta sugiere que sean menores de edad, al poner un rango de 17 a 22 años de edad.

Esta convocatoria fue posteada en su página de Facebook, el 8 de noviembre, a las 20:34 horas, donde informa que el cierre de las inscripciones será este jueves y las inscripciones se realizan en el Instituto Municipal de Cultura.

---Mujeres y niñas como objetos de placer en concurso de belleza, denuncian

Al respecto, este jueves, la feminista Cristela Trejo emitió un manifiesto público en el que condena la cosificación de los cuerpos de las mujeres, al reprochar estos es "una de las formas más naturalizadas del uso de los cuerpos de las mujeres y niñas convertirlas en objetos para placer de la sociedad, una sociedad de hombres por supuesto".

Además, lamenta que desde las mismas instituciones gubernamentales sigan perpetuando este tipo de prácticas "denigrantes de las cuerpas a través de los llamados "concursos", donde se obtiene un ´premio´ con cumplir con estándares estereotipados de lo que debe ser una mujer. Cumpliendo con su objetivo: denigrar y alinear a las que no los cumplen y a las que si los cumplen".

Por ello, exige a las autoridades que deben prohibir este tipo de actos, tras recordar que se vive en una sociedad que "no analiza ni reflexiona sobre las implicaciones de ser parte (activa o pasiva) de dichas practicas" que señala al obtener beneficios directos económicos, se trata de un negocio para "comercializar los cuerpos, así sin nombres, solo como mercancía".

Incluso, hace un llamado a todos los espacios educativos de todos los niveles, ni en la comunidad ni en los municipios hagan este tipo de concursos al referir: "no más reinitas de fiestas patronales, igual reinas de ferias, señoritas del estado, etc., ni en el estado, ni en el país ni en el mundo: 'NO más!' Se debe de prohibir, sin más".

La defensora del derecho de las niñas y mujeres, recuerda que actualmente se ha confirmado casos que hay trata de personas directa e indirecta atrás de estos concursos, donde se ha dado abusos de toda índole y crímenes.

Advierte "la gravedad de seguir perpetuando a las mujeres como objetos, las implicaciones dañinas para el desarrollo de las niñas y adolescentes al marcar estándares de lo que sus cuerpos deben de ser, es un obstáculo directo más para amarnos como somos, para vivir con dignidad".