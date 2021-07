Indigna Pegasus; AMLO, en la lista

Ciudad de México.- La comunidad internacional reaccionó este lunes con indignación al espionaje mundial a activistas, periodistas y políticos a través del spyware israelí Pegasus, que en México tuvo como víctimas a por lo menos 50 personas del entorno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Instalado en un teléfono móvil, Pegasus, un programa de la firma NSO Group, permite recuperar los mensajes de texto, fotografías, contactos e incluso escuchar las conversaciones de su propietario, además de obtener su ubicación.

El domingo, 17 medios internacionales participantes del Pegasus Project, entre ellos el británico The Guardian, el estadounidense The Washington Post, así como el francés Le Monde revelaron una investigación periodística sobre una lista con más de 50 mil números telefónicos —obtenida por el colectivo de periodistas France Forbidden Stories y la ONG Amnistía Internacional—. Los números corresponden a objetivos de interés de los clientes de NSO, desde 2016, para un posible espionaje.

México es el país con más números en la lista: 15 mil, y este lunes se reveló que al menos 50 personas del entorno de Andrés Manuel López Obrador están incluidas en dicha lista, correspondiente al periodo 2016 y 2017, durante la administración de Enrique Peña Nieto.

La citada lista incluye a la esposa del Presidente, Beatriz Gutiérrez Müller; sus hijos: Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo López Beltrán. Pío, Pedro Arturo y Martín de Jesús, hermanos de López Obrador, al igual que su cardiólogo, Patricio Heriberto Ortiz.

Los políticos no eran los únicos de interés para los clientes de la NSO, sino también familiares de al menos tres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, y líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), además de 25 periodistas ya señalados en la revelación del domingo.

López Obrador aseguró durante su conferencia matutina que su gobierno ya no espía. "Ya no existe la policía política, no existe el Cisen, se garantizan las libertades y no se dan órdenes para reprimir, vamos a seguir garantizando la paz y la protección de todos, en especial de periodistas y más cuando se trata de un periodismo de denuncia, porque hay un periodismo muy cómodo en el que se lucra, se negocia con la libertad de expresión".