INE abre investigación contra Morena por "Delfinitas" en precampaña

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una investigación contra Morena, para determinar si el partido está relacionado con la venta de los peluches conocidos como "Delfinitas" y otros artículos denominados "delfimoda", durante la precampaña de Delfina Gómez, en el Estado de México, y si, en su caso, omitió reportar estos gastos.

La propuesta de abrir un proceso oficioso fue avalada en el Consejo General por seis votos a favor, y cuatro en contra.

El proyecto sobre las "delfinitas" detalla que "tanto los artículos reportados como los que se identificaron en las visitas de verificación han generado un beneficio a la precampaña de la precandidata postulada, ya que su exposición y venta se ha localizado en eventos que organiza el propio partido y que tienen como fin promoverla".

El procedimiento oficioso tiene la finalidad de verificar el origen, destino y, en su caso, la aplicación de los recursos para la venta de estos artículos, que no reportó el partido en sus gastos de precampaña.

Mostrando dos peluches de "Delfinita" y "Amlito", el diputado de Morena, César Hernández, señaló que se busca investigar a Morena por la comercialización de terceras personas de los artículos denominados como "delfimoda", "delfiluches", "Delfinitas" o "Amlitos".

"El asunto se origina debido a que en diversos eventos de precampaña que llevó a cabo Morena y la maestra Delfina Gómez, un conjunto de personas comerciantes, por iniciativa propia, han realizado actividades de venta y oferta a los asistentes, simpatizantes o militantes o dichos eventos", apuntó.

Expuso que estos artículos de comercio son muestra de la simpatía del electorado y de los militantes que los adquieren; sin embargo, subrayó que Morena no los está obsequiando ni comercializando.

Al ser cuestionado por el consejero José Roberto Ruíz sobre el costo del peluche de "Delfinita" que trajo a la sesión, el diputado respondió que le costó 100 pesos.

El representante de Morena Eurípides Flores acusó que "a los conservadores no les cabe en la cabeza que el ánimo popular esté tan fuerte a favor de Morena, de la maestra Delfina Gómez, que no creen que esto es una genialidad espontánea del pueblo mexiquense".

Sostuvo que se trata de una "acción persecutoria por parte del INE", ya que no hay elementos para acreditar que el partido esté vinculado con la venta de estos artículos.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala afirmó que hay indicios para abrir un procedimiento oficioso, porque tienen información sobre la relación entre quien está al frente del negocio el vínculo con Morena.

"Son productos que hay un deslinde del propio partido, pero que tenemos que verificar, y en su caso cuál es el tratamiento que tenemos que dar", expuso.

El consejero Ciro Murayama dijo que si bien se puede abrir un procedimiento oficioso para investigar el caso, desde este momento se debería sancionar a Morena.

"Esto parte de una idea de que la publicidad que se comercializa deja de tener un beneficio. Yo creo que no. Toda publicidad o utilitario con el nombre, la imagen de la persona o el partido, beneficia a la persona, y no porque se venda deja de ser publicidad", apuntó.

Por su parte, el consejero Uuc-kib Espadas consideró que no se trata de propaganda, ya que es una transacción entre particulares.

Las y los consejeros recordaron la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determinó que el uso de "Amlitos" en campañas está prohibido, por ser una representación del Presidente de la República.