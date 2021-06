INE aclara lo falso y los verdadero de la jornada electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) realiza una campaña para difundir lo que es falso y verdadero de la jornada electoral del domingo próximo en el país.

Verdadero es que el líquido indeleble no transmite Covid-19, que se puede sufragar con bolígrafo propio y que votar es seguro.

Falso es que alguien pueda votar con la credencial de otra persona, que la distribución de paquetes para la elección del 6 de junio no se ha efectuado, y que desde el INE se busque apoyo de la ONU en derechos humanos.

La autoridad electoral lleva a cabo una campaña, en especial en redes sociales, para combatir las noticias falsas.

Completamente falso, difundió, que el INE vaya a instalar cámaras en las casillas.

"Di no a la desinformación. No compartas rumores. #Elecciones 2021Mx #Certza2021", señaló y agregó que es falso que el INE entrega plumas a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, en la capacitación

"Hemos observado un video en redes que menciona que las plumas que da el INE se borran, esto es falso. El INE no da plumas en la capacitación a las y los funcionarios de mesas directivas de casillas. Venimos realizando simulacros de la jornada electoral con funcionarios, que tienen como objetivo que ellas y ellos se familiaricen con el llenado de la documentación electoral.

"Reitero, el INE no entrega plumas a funcionarios en la capacitación, acude a votar, por el Covid-19 lleva tu propia pluma o marcador. Vota libre", difundió en un video Christian Flores Garza, responsable de la capacitación electoral en el INE.

El instituto se dedica a combatir una serie de videos falsos que circulan en redes sociales, y principalmente a través de la plataforma de mensajería WhatsApp.

Se dio el caso de la difusión de una fotografía, en la que se observan dos credenciales de elector con la misma fotografía pero diferentes datos.

En el mensaje que circuló en redes se dijo: "Que me explique el INE esto, la misma persona con diferente nombre y diferente domicilio, sobre todo que la persona no refleja tener 64 años, ya está listo el fraude, vivos mexicanos".

A ello, el INE respondió que esa fotografía es falsa, sobre todo porque el instituto no emite credenciales para votar con datos alterados, además de que detectó que en su registro no se encontraron los datos de la persona que aparentemente tiene dos credenciales con misma fotografía pero distintos datos.

Para el caso del conteo de votos, el INE explica que el día de la jornada electoral los funcionarios de casilla sacan las boletas de las urnas y las acomodan en pequeños montones, dependiendo de las marcas que se hayan asentado en ellas, para después registrar las distintas combinaciones en el acta de escrutinio y cómputo.

"En el acta se asientan los votos de todos los partidos por separado, así como las distintas combinaciones que puede tener una coalición , a fin de que en la sesión de cómputo distrital [que se realiza tres días después de la elección] se pueda hacer la sumatoria según lo establecido en la ley", explicó el instituto.

También ya está lista la página electrónica a partir de la cual se puede ubicar la casilla en la cual cada ciudadana y ciudadano pueden votar. La misma se encuentra en la página ubicatucasilla.ine.mx que ya puede ser consultada, se informó.