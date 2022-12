INE acude ante la Suprema Corte por recorte presupuestal 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que presentarán una acción de inconstitucionalidad por el recorte aplicado por la Cámara de Diputados para el presupuesto de 2023, al señalar que invade competencias del órgano electoral por determinar en qué áreas debe reducirse el gasto.

Las y los consejeros aprobaron las modificaciones al presupuesto del INE de 2023, tras aplicar un recorte de 4 mil 475 millones de pesos, que en su mayoría se destinaría a una eventual consulta popular.

"La Cámara puede definir cuánto es el presupuesto que se asigna a un órgano del Estado, pero no puede decirle al INE en qué va a dejar de gastar. Y la Cámara de metió en competencias, una vez más, que no es competencia constitucional", subrayó.

Córdova Vianello reconoció que gracias a que no se solicitó una consulta popular, el recorte presupuestal no pone en riesgo ninguna de las actividades sustantivas del Instituto.

Esto incluye la realización de las elecciones locales en Coahuila y el Estado de México.

El consejero señaló que la Cámara de Diputados también volvió a incumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al no motivar ni justificar la modificación al gasto del INE.

Este precedente, dijo, blinda a otras instituciones y dependencias de padecer la "tiranía" de una mayoría.

La acción de inconstitucionalidad, precisó, responde a qué la Cámara de Diputados violó la Constitución y los precedentes de la Corte, en relación a la autonomía presupuestal de los órganos constitucionales.