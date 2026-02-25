INE analiza propuesta de reforma electoral presentada por Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 25 feb (EFE).- El Instituto Nacional Electoral (INE) de México anunció este miércoles que analizará la propuesta de reforma electoral que presentará la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y extendió su apoyo técnico a los legisladores rumbo a su discusión y votación.

INE ofrece apoyo técnico y análisis detallado

En un comunicado, el árbitro electoral mexicano señaló que, con la información pública difundida hasta ahora, la iniciativa abarca cambios vinculados con la integración del Congreso, la reducción del gasto electoral, el fortalecimiento de la fiscalización y el voto de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero.

También mencionó ajustes en tiempos de radio y televisión, la regulación del uso de inteligencia artificial (IA) en materia electoral, los cómputos distritales y la ampliación de mecanismos de democracia participativa, además de disposiciones de no nepotismo y no reelección.

Reforma electoral propuesta por Claudia Sheinbaum

La postura del INE se da luego de que la presidenta Sheinbaum delineara los principales ejes de la reforma, que plantea eliminar las listas de legisladores no electos por voto, conocidos como plurinominales, reducir el número de senadores, así como medidas para reforzar la fiscalización y la prohibición de aportaciones en efectivo, entre otros.

No obstante, el INE precisó que solo tras revisar la propuesta completa podrá elaborar un análisis "técnico y operativo detallado" sobre alcances, implicaciones y posibles complejidades de implementación.

Asimismo, subrayó que su participación en la deliberación pública debe entenderse "desde una perspectiva estrictamente técnica", con respeto a las facultades del Congreso como órgano reformador y con apego a "los principios rectores de la función electoral: legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia, máxima publicidad y paridad".

El organismo recordó que, como órgano constitucional autónomo encargado de organizar elecciones federales y coordinar el Sistema Nacional Electoral, acumula más de tres décadas de experiencia técnica, operativa y administrativa, la cual puso a disposición del Poder Legislativo para contribuir al análisis informado de cualquier reforma en la materia.

En ese sentido, ofreció proporcionar a diputados y senadores "información técnica, presupuestal y operativa para dimensionar efectos institucionales, financieros, logísticos y tecnológicos" de una eventual aprobación.

La propuesta presidencial será enviada al Congreso el próximo lunes, según adelantó Sheinbaum en su habitual conferencia en Palacio Nacional.