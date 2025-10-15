INE anuncia plan para recuperar credenciales perdidas en zonas inundadas
Ante la pérdida de tu INE en zonas inundadas, el INE ofrece reimpresión con acta de nacimiento digitalizada. Recupera tu credencial de votar.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció un plan emergente para las personas que perdieron su credencial para votar durante las recientes inundaciones en distintos estados del país.
Las personas que estén en esta situación pueden solicitar su reimpresión en el módulo del INE más cercano, mediante la identificación de sus huellas digitales.
Para obtener esta atención especial es necesario que la persona solicitante haya tenido su credencial para votar vigente y su acta de nacimiento esté digitalizada en la base de datos del Padrón Electoral.
En el caso de las personas cuyo registro electoral no incluya su acta de nacimiento digitalizada es necesario que la presenten para realizar la solicitud de reimpresión de la Credencial para Votar; si no la tienen, pueden obtenerla en la página electrónica del Registro Civil.
