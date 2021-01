INE aprueba "callar" a AMLO y gobernadores en temas electorales

El Consejo General del INE aprobó por mayoría, ordenar al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, gobernadores y servidores públicos, abstenerse de hablar sobre el proceso electoral en curso, en sus actos públicos.

Tras un debate de más de 3 horas, el Consejo General determinó que el Presidente de la República no deberá manifestarse en sus conferencias matutinas, pero tampoco en ningún otro acto, sobre el proceso electoral que está en curso desde septiembre pasado.

Todo esto estará vigente hasta que una Sala Regional Especializada se manifieste al respecto.

Los representantes de Morena ante el INE, avisaron que la medida es una censura al Primer Mandatario del país.

El Consejo General del INE sometió a discusión un acuerdo mediante el cual se "ordena" al Presidente de la República abstenerse de hablar en torno a las elecciones en sus conferencias matutinas.

"[Lo anterior] toda vez que implican la posible transgresión a los principios de imparcialidad y neutralidad de contenidos, en el artículo 135 constitucional, con la finalidad de resguardar el principio de equidad de los procesos electorales federal y locales en curso", señala el proyecto de acuerdo.

El documento se refiere al otorgamiento de medidas cautelares que el PRD solicitó, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se refiriera, en una de sus conferencias matutinas, a la alianza que conforman PAN, PRI y el mismo sol azteca, la cual criticó.

El choque entre AMLO y Córdova por las "mañaneras" en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no confundirse pues aseguró que en sus conferencias matutinas no se emite propaganda -"ni de manera subliminal"- sino que se garantiza el derecho a la información, y acusó a Lorenzo Córdova Vianello, presidente consejero del INE, de haberse hecho de "la vista gorda" en sexenios anteriores de actos propagandísticos que organizaba el gobierno federal, como nombrar a secretarios de Estado como delegados electorales.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que continuará con conferencias de prensa informando sobre temas de salud, educación y temas de bienestar en general.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, había adelantado en un video que su postura era que se suspendiera la transmisión íntegra de las conferencias matutinas del presidente, no que se cancelen por completo.