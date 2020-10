INE avala como nuevos partidos a RSP y Fuerza Social por México

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la creación de dos nuevos partidos, como lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México.

De igual manera, se aprobó la redistribución de financiamiento público para todos los institutos políticos, incluyendo las nuevas organizaciones.

Consejeras y consejeros coincidieron en señalar que aprobaron los proyectos de creación de los dos nuevos partidos, por un acatamiento del Tribunal Electoral.

Sin embargo, expuso el consejero Martín Faz, se acata la resolución, aunque no por ello se comparta el criterio del Tribunal. Mencionó que en el caso de Redes Sociales Progresistas, se comprobó la intervención gremial.

El consejero Ciro Murayama subrayó que el trabajo realizado por el INE en materia de fiscalización y comprobación de afiliaciones gremiales, no fue insuficiente, como lo hizo ver el Tribunal.

"Con frialdad e imparcialidad damos la bienvenida a los nuevos partidos garantizando que no hay dados cargados y la puerta está abierta". "Hoy votamos obligados por el diseño legal, no con base en un análisis", mencionó.

Subrayó que las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal se respetarán una y otra vez.

El consejero Presidente, Lorenzo Córdova, puntualizó que el acatamiento de la Sala Superior le obligó a votar a favor de la creación de dos nuevos partidos.

El 4 de septiembre pasado el Consejo General del INE aprobó la creación del Partido Encuentro Solidario, mismo que fue avalado por el Tribunal Electoral. En esa misma fecha, el INE rechazó el registro para México Libre, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México, entre otros.

Las tres organizaciones impugnaron la resolución del INE, ante el Tribunal Electoral.

En el caso de México Libre, el Tribunal le negó también el registro, pero para Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México, ordenó al INE darles el registro.

El INE, en consecuencia, redistribuyó el financiamiento para ahora las 10 organizaciones políticas.

En el caso del Partido Encuentro Solidario, el financiamiento se le da desde el 4 de septiembre pasado que fue creado y para las otras dos organizaciones a partir del 20 de octubre.

Financiamiento Octubre-Diciembre

PAN 215 millones 731 mil 150 pesos

PRI 203 millones 214 mil 508 pesos

PRD 99 millones 422 mil 868 Pesos

PT 86 millones 948 mil 961 Pesos

PVEM 94 millones 915 mil 421 pesos

MC 91 millones 419 mil 262 pesos

Morena 392 millones 617 mil 796 pesos

PES 23 millones 360 mil 725 pesos

RSP 19 millones 792 mil 782 pesos

FSM 19 millones 792 mil 782 pesos