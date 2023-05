INE celebra aprobación de Ley 3 de 3 contra la violencia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional Electoral (INE) celebró la aprobación en 17 congresos locales de la ley 3 de 3 contra la violencia, a fin de establecer en la Constitución que la imposibilidad de que las personas agresoras familiares y domésticas, acosadoras sexuales y deudoras alimentarias puedan acceder a cargos públicos.

En un comunicado, detalló que esto contempla a personas con sentencia firme por la comisión de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosocial, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género y por ser declaradas deudoras alimentarias morosas.

Puntualizó que el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución fue aprobado ya por 17 congresos de los estados y entrará en vigor una vez que el pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión realice la declaratoria de Reforma Constitucional para que después sea promulgada por el Titular del Ejecutivo Federal.

Sostuvo que este hecho permitirá al INE garantizar que personas violentadoras no sean registradas como candidatas en los procesos electorales y, por lo tanto, no accedan a un cargo de elección popular.

Ratificó su compromiso de combatir y erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en razón de género para, con ello, garantizar efectivamente los derechos políticos y electorales de las mujeres para el fortalecimiento de la democracia.

Además, confió en que los congresos estatales sigan con el proceso de armonización legislativa necesaria para adecuar los marcos normativos y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.



Celebra PRD avance de la 3 de 3 contra la violencia en México

La secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Adriana Díaz Contreras celebró que ya sean 17 los estados que han aprobado la reforma constitucional denominada 3 de 3 contra la violencia, alcanzando la mayoría necesaria para reconocerla como parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con el aval del congreso de Zacatecas, la reforma tendrá carácter de nacional, y permitirá suspender derechos a las personas que tengan sentencia firme por violencia familiar o doméstica, física, sexual o psicológica, por delitos sexuales y declaradas como deudoras alimentarias morosas.

Al respecto, la lideresa del sol azteca confió que la reforma alcanzará el respaldo de los 31 congresos, "por tratarse de un asunto que preocupa a las mujeres y colectivas feministas de todo el país".

Pese a ello, lamentó que en este caso no se haya visto al secretario de Gobernación recorriendo los congresos estatales, como sí ocurrió con el Plan B.

Para Díaz Contreras, la seguridad y la violencia deben ser vistos como fenómenos sociales que atacan la calidad de vida de las y los mexicanos, pero también a las instituciones democráticas del país. Por lo que criticó el nuevo desdén del gobierno federal hacia las causas de las mujeres.

"Con esta reforma ya no habrá pretextos ni litigios de interpretación, como los promovidos por el partido Morena, ya que la norma constitucional señala que ningún violentador podrá ser registrado a candidaturas ni ocupar empleo, cargo o comisión en el servicio público, en casos de violencia acreditada", apuntó.

Expresó que en el PRD hay un compromiso para colaborar desde la dirigencia nacional, con las y los legisladores de todas las entidades de la república para trabajar en la armonización de la reforma contra la violencia en las constituciones y leyes estatales. "Sabemos que en el congreso de Sonora y en otros ya hay avances, pero es urgente materializar la protección del derecho de las mujeres a vivir libre de violencia en todos los Estados", agregó.

Finalmente, señaló que la violencia ha rebasado las capacidades del gobierno quien ha negado públicamente este fenómeno que afecta a cientos de miles de mujeres en todo el país, por lo que llamó a continuar respaldando la lucha de las colectivas de mujeres, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos contra la violencia e impunidad; y reconoció en particular a Yndira Sandoval, integrante y cofundadora del colectivo "Las Constituyentes CDMX".