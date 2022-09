INE debe analizar si hubo calumnia contra "Alito" en programa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) recibir la denuncia interpuesta por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, por supuesta calumnias emitidas en el programa "Martes del Jaguar".

A través del programa Martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, publicó distintos audios de conversaciones privadas de Alejandro Moreno, en el que evidenció presuntas irregularidades en campañas electorales.

A raíz de la divulgación de estos audios, el líder priista buscó interponer una queja ante el INE, pero el órgano electoral respondió que no tenía competencia porque el líder priista obtuvo un amparo para suspender las emisiones del programa.

"El INE no cuenta con competencia exclusiva y excluyente para conocer de la supuesta emisión de calumnia en propaganda electoral y/o de discurso de odio contra el dirigente del Partido Revolucionario Institucional y atribuida a la gobernadora de Campeche y otros servidores públicos de dicha administración estatal, por actos derivados en un programa de televisión denominado Martes del Jaguar, por haber sido materia de análisis en la suspensión provisional ordenada como consecuencia de un trámite de demanda de amparo presentada por el dirigente del partido político.

Sin embargo, la Sala Superior determinó por unanimidad revocar el acuerdo al considerar que el INE sí tiene competencia en el caso.

"Aunque se haya tramitado un juicio de amparo promovido en contra de los mismos actos, no es motivo suficiente para desechar la denuncia del procedimiento sancionador, en tanto que se persiguen objetivos y finalidades distintas.

Por tanto, el INE debe aceptar la denuncia y determinar si emite medidas cautelares por la supuesta calumnia contra Alejandro Moreno.