INE declara improcedente retirar spot de Morena sobre vacuna de Covid

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la solicitud del Partido Acción Nacional (PAN), para emitir medidas cautelares en contra de Morena por el uso indebido de la pauta al difundir el anuncio de radio denominado "Vacuna Covid Ra01014-20" porque, según el quejoso, implica la utilización indebida de programas sociales y actos anticipados de campaña.

La propaganda, analizó la Comisión, trata sobre un posicionamiento partidista en torno al tema de vacunación para enfrentar la pandemia y las acciones que al respecto ha adoptado el gobierno federal, lo que, en principio, podría clasificarse como contenido genérico al abordar temas de interés público, lo que no está expresamente prohibido en el periodo de precampaña, además de que el anuncio no hace llamados al voto.

En la deliberación los integrantes de la Comisión recordaron su pronunciamiento sobre este tema el pasado 29 de diciembre, cuando no se otorgaron medidas cautelares para el mismo material que fue pautado por Morena en redes sociales.

Se subrayó que el material denunciado puede ser parte de una estrategia de comunicación para generar identidad entre acciones gubernamentales en materia de Covid-19 con el partido Morena y que es necesario conocer la resolución por parte de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre el material denunciado, la cual determinará si es válida o no la difusión de su contenido durante la actual etapa de precampañas.

Este asunto fue resuelto por unanimidad de votos de las Consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como del Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias.