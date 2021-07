INE: Innecesaria, reforma electoral

Ciudad de México.- El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, consideró que en el país no es indispensable una reforma electoral, pero si se hace, es necesario que sea para avanzar y no retroceder.

Desaparecer al INE, refirió el consejero presidente, y devolver el tema electoral a la Secretaría de Gobernación representa una propuesta de retroceso a lo ganado en el terreno democrático.

Córdova Vianello subrayó que para hacer una reforma electoral es necesario tener primero un diagnóstico claro de lo que se quiere, generar un consenso y no echar atrás lo que se tiene: "¿Hay necesidad de una reforma? ¿Es indispensable una reforma? Indispensable no, si con esta regla nos vamos al 24, ni va a pasar nada, al contrario, la democracia va a seguir recreando como se ha venido recreando".

Y dijo que siempre va a ser pertinente una reforma que mejore lo que se tiene en la actualidad, que resuelva algunos problemas: "Ojalá que simplifique muchas de las normas que hoy tenemos, pero no es indispensable".

"Ojalá si hay una reforma, que sea para mejorar lo que hoy tenemos, no para ir para atrás, porque una contrarreforma no le conviene a nadie, ahí están aquellos que dicen que ya es hora de regresar a Gobernación, ¿no?, la organización de las elecciones. Me parecería que no tiene sentido", recalcó el consejero presidente.